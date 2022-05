Intel apre il proprio museo alle visite virtuali

Ora si può passeggiare nelle sale direttamente dal browser e ripercorrere la storia dell'azienda.

Forse non tutti lo sanno ma dal 1983 Intel dispone di un museo aperto al pubblico (misure sanitarie permettendo) a Santa Clara, in California, in cui racconta la propria storia sin dagli inizi, aggiornandola con i nuovi progressi.

Chi non avesse la possibilità di volare negli Stati Uniti per visitarlo ma fosse ugualmente curioso di esplorarne il contenuto ora può condurre una visita completamente virtuale, poiché il museo di Intel è sbarcato nel web.

Sono anni - secondo quanto afferma Liz Jones, storica di Intel - che il gigante dei chip pensa a una versione virtuale del proprio museo e la ricostruzione 3D delle sale, accessibile dal browser, è la concretizzazione di questo progetto.

Chiunque abbia usato Google Street View non avrà difficoltà a spostarsi all'interno del Museo Virtuale di Intel: tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e muovendo il cursore si può scegliere di "guardare" in una certa direzione, mentre con un clic è possibile saltare ai vari punti di interesse o selezionare gli oggetti più interessanti per ricevere una descrizione.

«L'idea» - spiega ancora Liz Jones - «è che non sia necessario visitare fisicamente la nostra sede per fare esperienza di tutto ciò che il museo ha da offrire».