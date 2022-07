Joe Biden assegna a Steve Jobs la Medaglia della Libertà

Il co-fondatore di Apple verrà insignito dell'onorificenza postuma per l'impatto che le sue idee hanno avuto sull'informatica e non solo.

Anche se è ormai morto da oltre 10 anni, Steve Jobs continua a fare notizia.

Il presidente statunitense Joe Biden ha infatti deciso di assegnargli la Medaglia della Libertà, ossia une delle maggiori onorificenze degli USA.

La motivazione ufficiale per questo gesto recita:

«Steve Jobs (m. 2011) è stato il co-fondatore, l'amministratore delegato e il presidente di Apple Inc, l'amministratore delegato di Pixar, e ha avuto un ruolo dirigenziale presso la Walt Disney Company. La sua visione, la sua immaginazione e la sua creatività hanno portato a invenzioni che hanno cambiato, e continuano a cambiare, il modo in cui il mondo comunica, e allo stesso tempo hanno trasformato il settore informatico, musicale, cinematografico e delle comunicazioni wireless».

Altre 16 persone, insieme a Steve Jobs, sono i destinatari della Medaglia per quest'anno; la cerimonia di consegna è fissata per il prossimo 7 luglio.

Ad accomunare tutti costoro è - sempre secondo quanto riporta il comunicato ufficiale - il fatto che essi «dimostrano il potere delle possibilità e incarnano l'anima della nazione: duro lavoro, perseveranza, e fede. Hanno superato ostacoli importanti per raggiungere obiettivi notevoli nelle arti e nelle scienze, hanno dedicato le loro vite per difendere i più fragili tra noi, e hanno agito con coraggio per portare avanti il cambiamento nelle loro comunità - e in tutto il mondo - tracciando sentieri luminosi per le generazioni che verranno».

Difficile negare l'impatto sulla vita quotidiana delle idee portate avanti da Steve Jobs - basti pensare come il successo degli smartphone sia nato quando tutti hanno iniziato a imitare il primo iPhone - anche se viene da chiedersi come mai proprio adesso, e a quasi 11 anni dalla scomparsa, il governo americano abbia deciso di onorare la memoria del co-fondatore di Apple.