App Store, aumentano i prezzi in Europa

Se dovete acquistare un'app per i dispositivi Apple, fatelo al più presto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-09-2022] Commenti (2)

A partire dal prossimo 5 ottobre, i prezzi delle app e degli acquisti in-app (tranne le sottoscrizioni con rinnovo automatico) dell'App Store, usato dai dispositivi Apple, subiranno un aumento in Europa e in altre parti del mondo.

L'annuncio arriva da Apple stessa e riguarda, oltre a tutti i Paesi che utilizzano l'euro (quindi anche l'Italia), Cile, Egitto, Giappone, Malesia, Pachistan, Polonia, Corea del Sud, Svezia e Vietnam.

Gli aumenti sono diversi e, al fine di potersi destreggiare tra di essi, Apple ha messo a disposizione una tabella in formato PDF.

Per dare un'idea di quanto succederà, segnaliamo per esempio che le app che oggi costano 0,99 euro passeranno a 1,19 euro, mentre quelle che costano 4,99 euro passeranno a 5,99 euro, mentre quelle che oggi sono vendute a 14,99 euro passeranno a 17,99 euro; insomma, più alto è il prezzo odierno, maggiore sarà l'aumento.

Apple non ha fornito alcuna motivazione per queste variazioni. Si può ipotizzare che la debolezza dell'euro nei confronti del dollaro abbia a che fare con ciò, e anche ricordare che in fondo gli aumenti seguono la politica dei prezzi già annunciata da Apple in occasione del lancio dell'iPhone 14, che in Europa costa più di quanto costi in patria.