Windows 11, l'ultimo update crea ancora problemi con le stampanti

In molti casi le funzioni avanzate - dalla stampa a colori al cambio della risoluzione - non sono più riconosciute.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-10-2022] Commenti (2)

Da qualche tempo in qua, Windows e le stampanti - indipendentemente dall'incarnazione del sistema operativo - non vanno molto d'accordo.

L'ultimo problema in ordine di tempo riguarda Windows 11 versione 22H2, nota ufficialmente come Windows 11 2022 Update: stando alle testimonianza di diversi utenti, dopo l'installazione dell'aggiornamento certe stampanti non vengono identificate correttamente, oppure alcune loro funzioni non risultano più disponibili.

La situazione è stata confermata da Microsoft che, per sicurezza, ha imposto un blocco dell'installazione dell'update su quei sistemi cui sono collegate le stampanti interessate, ossia quelle che vengono gestite da Windows tramite il driver Microsoft IPP Class Driver o lo Universal Print Class Driver.

Dal punto di vista pratico, ciò significa che la stampante riesce a eseguire le operazioni di base - ossia stampare in bianco e nero - ma non può compiere quelle "avanzate", come stampare a colori, stampare fronte/retro, gestire una risoluzione maggiore di 300x300 dpi o consentire la variazione di formato e tipo di carta.

Per chi non ha ancora aggiornato Windows 11 al 2022 Update, il consiglio è di non forzare l'installazione manuale dell'aggiornamento. Chi invece l'avesse già ricevuto e si trovasse nei pasticci dovrebbe - secondo Microsoft - provare a disinstallare e reinstallare le stampanti che danno problemi.

Chi, infine, non avesse ancora installato l'aggiornamento ma desiderasse farlo, dovrebbe innanzitutto disinstallare le stampanti che usano i driver citati. Soltanto a quel punto potrà dare il proprio assenso all'installazione dell'update; poi dovrà reinstallare le stampanti.