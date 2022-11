La VPN di Google conquista anche Windows e macOS

Finalmente disponibile il client desktop. È sempre necessario un abbonamento Google One.

Dopo aver debuttato sui dispositivi mobili verso la fine del 2020 (in Italia ad agosto 2021), la VPN di Google finalmente sbarca anche sui sistemi Windows e macOS.

Disponibile in tutto in 22 Paesi, come indicato nella pagina ufficiale, la VPN dispone ora di un client per desktop PC e Mac, con cui offre le stesse funzionalità viste sotto Android e iOS.

La prima di queste è la protezione della privacy di chi naviga, nascondendo l'indirizzo IP di origine e sostituendolo con un altro, anche se, a differenza di altri servizi, non è possibile scegliere un indirizzo IP associato a una particolare nazione: in altre parole, non è possibile usare agevolmente la VPN di Google per aggirare i blocchi geografici imposti, per esempio, dalle piattaforme di streaming.

Sempre nell'ottica della protezione della privacy, Google promette che non conserverà mai alcun dato circa l'attività degli utenti che usano la VPN; come per tutti gli altri fornitori, per quanto riguarda questo punto è necessario fidarsi della parola dell'azienda.

Per quanto riguarda i costi, la VPN di Google richiese sempre la sottoscrizione di un piano Google One da almeno 2 Tbyte, che costa 9,99 euro al mese o 99,99 euro l'anno.