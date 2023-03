Samsung beccata a barare sulle foto della Luna

Le immagini scattate dai Galaxy S sono troppo perfette: infatti c'è il trucco.

Commenti

È dai tempi dal Galaxy S20 Ultra che Samsung magnifica le capacità dello Space Zoom dei suoi smartphone di fascia alta, dimostrandole grazie alla qualità con cui riesce a scattare foto nitide e dettagliate della Luna, un soggetto tipicamente difficile da fotografare con le fotocamere standard degli smartphone.

In effetti, le foto scattate grazie a Space Zoom si mostrano sempre nitide e ricche di particolari; il problema è che, come ha scoperto di recente un utente di Reddit, le foto della Luna non sono proprio genuine.

Per raggiungere quella qualità, infatti, gli smartphone di Samsung applicano tutta una serie di elaborazioni alla foto scattata dall'utente: non si può proprio parlare di un fake, poiché l'immagine di partenza è davvero quella ripresa dall'obiettivo; tuttavia, bisogna ammettere che entrano in gioco parecchi ritocchi.

Per dimostrare come lo Space Zoom manipoli le foto, l'utente ibreakphotos ha eseguito un semplice esperimento: ha scaricato da Internet una foto della Luna in alta risoluzione, l'ha ridotta a 170x170 pixel e ha applicato una sfocatura, ha visualizzato a tutto schermo l'immagine risultante e l'ha fotografata, al buoi e da lontano, usando lo zoom del suo Galaxy S23 Ultra.

Come mostra l'immagine che riportiamo in apertura, il risultato è sorprendente perché semplicemente impossibile da ottenere senza ritocco digitale: la foto risultante, infatti, ha più dettagli di quelli presenti nel soggetto.

Ciò spiega come sia possibile ottenere immagini di elevata precisione della Luna: non importa se il soggetto inquadrato non mostra tutti quei dettagli; la IA dello Space Zoom si occupa di ricrearli, o di inventarli quando non ci sia proprio alcun dato a cui aggrapparsi come punto di partenza.

Sebbene gli utenti possano a questo punto sentirsi un po' imbrogliati da Samsung, in realtà l'azienda non ha davvero nascosto del tutto quanto avviene dietro le quinte: s'è limitata a dirlo sottovoce.

Ai tempi del Galaxy S21 Ultra, infatti, quando gli stessi sospetti iniziarono a nascere, rispose con un post sulla pagina ufficiale (in coreano) della Community degli utenti Sasmung, affermando che lo smartphone adopera «un motore di accentuazione dei dettagli» che «rimuove con efficacia il rumore e massimizza i dettagli della luna, per offrire un'immagine chiara e brillante».

Che cosa esattamente ciò voglia dire non è chiaro. È vero che con queste parole Samsung ha ammesso che il risultato della fotografia non è esattamente corrispondente a ciò che "vede" l'obiettivo, ma l'ha fatto soltanto rispondendo a una specifica domanda, e senza rendere noto il tutto al grande pubblico.

L'immagine della Luna catturata dalle versioni Ultra dei Galaxy è quindi falsa? Forse no, posto che le tecniche di miglioramento dell'immagine partono pur sempre da una foto reale; eppure non si può dimenticare che la IA adoperata semplicemente crea dal nulla i dettagli mancanti nell'originale. E allora sì che si può parlare di fake, almeno in parte.

Forse nessuno si sarebbe scandalizzato - come invece sta avvenendo adesso grazie alle scoperte di ibreakphotos - se Samsung avesse platealmente spiegato come funziona il suo Space Zoom; ma ciò - immaginiamo - avrebbe reso meno efficace la pubblicità che magnificava le qualità fotografiche degli smartphone Ultra.

La fotografia potrà insomma anche essere considerata fake o meno a seconda dei punti di vista (dipende da quanta attenzione si voglia prestare ai dettagli creati digitalmente) ma certamente il comportamento di Samsung non è stato del tutto trasparente.