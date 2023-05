Vivere con l'IA: la lettura

Cassandra Crossing/ La lettura, dopo il DNA, è quello che più ci definisce come esseri umani. Ma quando l’Infosfera sarà sempre più inquinata, anche a causa dell’abuso di IA generative, potremo in futuro ancora capire cosa o chi leggeremo?

Cassandra ha già edotto i suoi 24 indefettibili lettori che il successo selettivo, almeno dal punto di vista numerico, del genus Homo è dovuto alla capacità di scambiare e accumulare informazioni. Anche se è stato coniato in era analogica, con l'avvento del digitale è diventato comune l'uso del termine "Infosfera" per definire l'insieme tutte le informazioni generate o disponibili all'umanità.

Dell'Infosfera fanno legittimamente parte tutte le informazioni, quelle vere e quelle false, mentre di solito si conviene che della "cultura" facciano parte solo quelle "vere".

Definire vero e falso parlando di informazioni in generale (Infosfera) e non di cultura in generale è tutt'altro che semplice o banale.

Ad esempio, le informazioni inerenti il terrapiattismo sono evidentemente false, come false sono molte informazioni classificate come "propaganda". Ma, pur false come informazioni, possono essere vere come documenti storici.

Altro esempio: il numero di Der Adler che ho in biblioteca, perché ha in copertina una delle più belle foto in tema aeronautico che abbia mai visto, è un documento storico completamente autentico, quindi integralmente vero, ma se diviso nelle sue componenti, vera è la foto di copertina e falso quasi tutto il testo contenuto.

Ma allora quali sono le informazioni false che non dovrebbero stare nell'Infosfera? Difficile definirle, ma certamente le informazioni create solo per essere verosimili ma non necessariamente vere appartengono senz'altro a questa categoria.

Una guerra dell'informazione è in atto da quando esiste la scrittura. Opere immortali come il De Bello Gallico sono esempi di bieca propaganda, come molti monumenti celebrativi. La propaganda, quando non riconoscibile o classificata come tale, appartiene probabilmente per la maggior parte alla categoria del falso.

Come le guerre vere sono cambiate negli anni, seguendo anche il progresso degli armamenti, così è cambiata l'Infowar, la guerra dell'informazione che si combatte costantemente nell'Infosfera, dove lascia cicatrici di informazioni false o falsificate.

Veniamo al punto. L'IA sta all'Infowar come la bomba atomica sta alla guerra vera. Un cambio di ordini di grandezza, che causa anche un terremoto dei paradigmi. Una potenziale devastazione dell'Infosfera.

Infatti già l'IA generativa preaddestrata di oggi può essere usata per creare ogni tipo di informazione verosimile, da usarsi a scopi propagandistici o per alterare un argomento nell'Infosfera diluendolo con documenti falsificati, indistinguibili da quelli veri che, oggi e ancor più domani, potranno essere prodotti in quantità illimitate e a costi molto bassi.

Se la storia delle guerre ci ha insegnato qualcosa è che, quando un'arma viene inventata, verrà certamente usata. Senza creare la quarta legge di Zuboff è davvero semplice profetizzare che il futuro dell'infosfera è quello di essere manipolata, devastata e inquinata, almeno in parte, tramite l'uso maligno dell'IA.

Sta probabilmente già succedendo. Oggi Orwell potrebbe scrivere un seguito di 1984 dove il Grande Fratello non usa la Neolingua, ma la Neoinfosfera.

Quindi, da oggi, quando deciderete cosa leggere e cosa no, cosa definirà il vostro "Sè" futuro, cosa programmerà i vostri neuroni, state molto attenti, perché la sfida di riconoscere l'informazione a voi utile, già ardua in passato, diventerà molto, molto più difficile. Speriamo non impossibile. Stamme accuorti!