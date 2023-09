Google, il supporto ai Chromebook ora dura 10 anni

Le proteste di scuole, genitori e ambientalisti sono state ascoltate, anche se solo per quanto riguarda il software.

Google deve essersi sentita molto irritata - e forse anche preoccupata - da quando si è diffusa la voce, peraltro confermata da varie prove empiriche, secondo la quale i Chromebook semplicemente non sarebbero "fatti per durare".

Una fama di questo tipo danneggia qualsiasi prodotto, specialmente se esso è dedicato alle scuole le quali - si sa - tipicamente non sono certo in animo o nella possibilità di spendere periodicamente cifre consistenti per aggiornare le proprie apparecchiature.

Per evitare una fuga in massa di potenziali acquirenti, Google ha quindi deciso di estendere a 10 anni il supporto ai Chromebook, a partire dal 2024 e anche per i modelli venduti negli anni precedenti.

È necessario precisare che la definizione di supporto, in questo caso, comprende la distribuzione automatica degli aggiornamenti software e, sebbene la cessazione degli aggiornamenti sia un punto problematico sollevato a suo tempo dalle scuole americane, non era l'unico.

Un altro problema, certo non secondario, riguardava il fatto che l'hardware dei Chromebook tende a guastarsi con una certa frequenza, che i ricambi costano parecchio e che la manutenzione non è semplice. Questi dettagli non vengono affrontati dalla decisione odierna di Google.

Nonostante ciò, lo US Public Interest Research Group (che in aprile aveva sollevato la questione della fragilità dei Chromebook dal punto di vista hardware e dal punto di vista software) si è dichiarato soddisfatto.

«La decisione di Google è una vittoria per i genitori, gli studenti, e gli ambientalisti che hanno chiesto di estendere la vita dei Chromebook in risposta al rapporto Chromebook Chum» ha dichiarato il direttore della campagna Designed to Last, Lucas Rockett Gutterman. «Grazie all'aspettativa di vita di 10 anni, meno portatili saranno gettati via soltanto perché per loro è arrivata "l'ora di morire"».

Chi fosse in possesso di un Chromebook e volesse sapere quanto durerà ancora il supporto ufficiale può visitare la pagina in proposito messa a disposizione da Google, dove i vari modelli sono raggruppati in base al produttore e per ciascuno è indicato l'anno in cui cesseranno gli aggiornamenti automatici.