Vetro rotto? Smartwatch nuovo

Mentre da più parti si insiste affinché venga universalmente riconosciuto il diritto a poter riparare - anche facendo da sé - i dispositivi elettronici acquistati, Google sembra volersi muovere in una direzione completamente opposta.

Come riporta The Verge, durante una chat con un possessore di smartwatch Pixel Watch il cui vetro s'è rotto Google ha ammesso di non prevedere alcuna possibilità per la riparazione.

«Al momento non offriamo alcuna opzione di riparazione per il Google Pixel Watch» ha scritto all'utente l'addetto al supporto. «Se l'orologio è danneggiato, è possibile contattare il Google Pixel Watch Customer Support Team per valutare le opzioni di sostituzione».

Si potrebbe a questo punto pensare che Google - non offrendo un servizio di riparazione - sia ben disposta a sostituire (magari gratuitamente, o a un prezzo di favore) un Pixel Watch il cui vetro presenti delle crepe, specialmente se il prodotto sia ancora in garanzia, ma così non è: la policy relativa esplicitamente afferma infatti che i danni causati da fenomeni come cadute accidentali e dall'urto con oggetti più o meno appuntiti non sono coperti.

In altre parole, se dopo una settimana dall'acquisto il vostro Pixel Watch cade e in conseguenza di ciò il vetro presenta una crepa o addirittura va in pezzi, poiché la riparazione non è possibile e la sostituzione non è contemplata l'unica soluzione è comprare uno smartwatch nuovo.

Certo occorre vedere se la politica di Google sia in grado di reggere una volta messa a confronto con le varie normative in materia di garanzia sui prodotti presenti nelle varie nazioni e in particolare in quelle europee - generalmente più attente ai diritti dei consumatori rispetto a quanto avviene negli USA - ma la posizione ufficiale di Google è comunque chiara: se il vetro del Pixel Watch si rompe non si può far altro che aprire ancora il portafogli.

Tecnicamente, d'altra parte, la riparazione sarebbe anche possibile sebbene, come spiega iFixit, essa sia complicata: l'accesso al vetro non è immediato, né è dato sapere dove ci si possa procurare i pezzi di ricambio.

Tutto ciò però non dovrebbe essere un problema per Google, che produce quei dispositivi o, quantomeno, è ovviamente in diretto contatto con le aziende che materialmente eseguono la produzione: per qualche motivo, però, a quanto pare non vuole.