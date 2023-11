LibreOffice per Android torna su Google Play

L'app è di nuovo disponibile, ma soffre di alcune limitazioni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-11-2023] Commenti (1)

Fino al 2020 LibreOffice, la nota suite open source per ufficio, era disponibile anche in versione per Android e scaricabile da Google Play.

A causa della mancanza di manutenzione, però, in quell'anno venne rimossa dallo store di Google; lo sviluppo, pur senza troppa fanfara, però procedette fino al punto da poterne mettere a disposizione una versione su F-Droid, una alternativa non ufficiale (ma dichiaratamente rispettosa della privacy) a Google Play, all'inizio di quest'anno.

Ora quella stessa versione è tornata disponibile anche attraverso Google Play, e può così raggiungere un pubblico di utenti molto più ampio.

È necessario però fare un'importante precisazione, che riguarda le limitazioni che LibreOffice per Android porta con sé. L'app in questione si chiama infatti non a caso LibreOffice Viewer poiché consente di visualizzare senza difficoltà i file in formato Office Open XML e OpenDocument (e altri formati più vecchi) - almeno per quanto riguarda quelli salvati in locale, mentre c'è qualche problema con quelli disponibili solo nel cloud - ma le possibilità di modifica sono molto limitate.

Gli sviluppatori stessi ammettono che l'app comprende «un'anteprima iniziale delle funzionalità di modifica» da considerare come «una funzione sperimentale» che non va ritenuta «stabile per compiti importanti».

I lavori d'altra parte continuano e la capacità di operare sui documenti migliorerà con il rilascio delle prossime versioni. Nell'attesa, il ritorno ufficiale di LibreOffice su Android, seppure con limitazioni, è comunque una buona notizia.