Chrome, arriva il ballot screen per il motore di ricerca

Solo per gli utenti europei.

All'inizio del prossimo anno, gli utenti del browser Chrome nella UE e più in generale nello Spazio Economico Europeo si troveranno a dover operare una scelta: quella relativa al motore di ricerca predefinito.

La UE ama i ballot screen. Come già per la scelta del browser all'interno di Windows, nata per evitare lo sfruttamento della propria posizione dominante da parte di Internet Explorer, così ora la scelta del motore di ricerca predefinito in Chrome mira a evitare lo sfruttamento della propria posizione dominante da parte di Google.

Per chi ha uno smartphone Android, non si tratta di una grande novità: sul telefonino la schermata che chiede di scegliere il motore di ricerca di default è realtà già da qualche tempo.

Per chi usa Chrome sul Pc, invece, essa apparirà quando la versione di Chrome attualmente in sviluppo nel canale Canary sarà rilasciata come stabile e verrà avviata per la prima volta.

Essa mostrerà un elenco in cui, accanto ai motori di ricerca più noti - Google, Bing, DuckDuckGo - ci sarà spazio anche per quelli più di nicchia, come Brave Search, Yep o Qwant.

Il motore prescelto sarà usato per le ricerche condotte attraverso la barra degli indirizzi e per quelle relative alle immagini presenti nelle pagine web (ammesso che il motore la supporti); naturalmente, l'utente potrà sempre cambiare la propria preferenza dalla pagina dedicata delle Impostazioni di Chrome, accessibile direttamente digitando chrome://settings/searchEngines nella barra.