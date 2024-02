Ritrovato tra la spazzatura il primo vero computer desktop

Il Q1 è stato il primo computer dotato di microprocessore su singolo chip, l'Intel 8008.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-02-2024] Commenti

A volte le scoperte più interessanti avvengono per caso, o in posti inaspettati. Così spesso è per l'archeologia informatica, quando esemplari importanti di computer o in generale prodotti che hanno segnato l'evoluzione del settore spuntano da cantine, garage, discariche.

Un evento di questo tipo è successo nerl Regno Unito dove i dipendenti del servizio di sgomberi Just Clear, ripulendo una casa di Londra, ha trovato due computer dall'aria antica e probabilmente importante.

«Capita di tanto in tanto di trovare oggetti abbastanza importanti da meritare di essere conservati e archiviate per un'asta futura o, come in questo caso, per una mostra» ha raccontato Brendad O'Shea, dirigente di Just Clear, quando è emerso che cosa la sua azienda aveva tra le mani. «Mi dicono che questi modelli sono rarissimi, perciò trovarne due è estremamente entusiasmante».

Abbandonati sotto alcune scatole c'erano infatti due esemplari di Q1, ossia quello che si può definire «il primo microcomputer» dotato di un microprocessore su singolo chip, immesso sul mercato nel 1972.

Si tratta infatti del primo pc desktop - oggi potremmo forse definirlo un "all-in-one", espressione in cui all comprende anche la tastiera - basato sul processore a 8 bit Intel 8008 e dotato di uno schermo al plasma monocromatico arancione.

L'Intel 8008 è il diretto successore dell'Intel 4004, il primo microprocessore su singolo chip inventato da Federico Faggin nel 1971.

«I nostri team ogni giorno trovano di tutto quando ripuliscono le case, e alcune di queste cose hanno un'importanza storica» ha commentato ancora O'Shea. «Non avrei mai immaginato, però, che avremmo trovato qualcosa di così importante nel campo della tecnologia e della storia dell'informatica».

I due Q1 trovati a Londra sono rimasti esposti fino al 18 febbraio alla Kingston University e prossimamente saranno venduti a qualche privato o messi all'asta.

Al momento nessuno sa dire quale possa esserne il valore; quel che si sa è che nel 1979 un Q1 era venduto per 20.500 dollari, cifra che corrisponde a circa 87.000 dollari odierni (quasi 81.000 euro).

Qui sotto, un video sulla storia del Q1 realizzato da The Byte Attic.