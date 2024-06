I giochi per Windows gireranno anche sui Mac

Grazie al Gaming Porting Toolkit 2 il confine tra i due sistemi si fa sempre più sottile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-06-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

Sarà un dettaglio forse poco interessante per chi usa il computer esclusivamente per lavorare, ma la WWDC che ha tenuto a battesimo macOS Sequoia ha portato con sé anche una gradita sorpresa per i giocatori.

Sin dall'anno scorso, Apple s'è messa d'impegno per sfatare la diceria secondo la quale «se vuoi giocare, non comprare un Mac» lanciando il Game Porting Toolkit; ora esso raggiunge la versione 2 e migliora drasticamente il supporto ai giochi sviluppati per Windows.

Il Game Porting Toolkit 2 è stato creato per aiutare gli sviluppatori a effettuare il "porting" dei loro giochi verso Mac, iPad e iPhone.

Offre un ambiente di valutazione per capire come venga eseguito su Mac un file binario generato per Windows, consentendo di vederne le prestazioni e che la conversione degli shader avvenga correttamente; suggerisce come progettare al meglio i giochi tenendo presenti le linee guida per le interfacce dei sistemi di Apple; fornisce codice d'esempio per aiutare nel porting.

Grazie alla prima versione del Toolkit, verso la fine del 2023 alcuni giochi apprezzati per Windows avevano iniziato ad avere versioni native per Mac: i primi due capitoli della saga di The Witcher, per esempio, erano stati convertiti con successo, sebbene non presente nella prima lista di giochi compatibili con Apple Silicon.

La nuova versione, grazie ai miglioramenti che vanta, dovrebbe quindi consentire di ampliare significativamente il catalogo dei giochi eseguibili su Mac, includendo anche videogame più recenti.

Il toolkit può essere scaricato, previa registrazione di un account sviluppatore, dal sito di Apple.