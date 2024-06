Lindroid fa girare le app Linux su Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-06-2024] Commenti (1)

Immagine generata con DiffusionArt

Molti sanno che, al cuore di Android, c'è il kernel Linux; eppure, i software per Linux non possono funzionare nativamente sotto Android.

Chi volesse portarsi sul telefono le proprie app Linux preferite oggi ha un alleato in Lindroid, un'app che consente di installare una distribuzione Linux su un dispositivo Android.

Lindroid mette Linux in un container appoggiandosi a tecnologie come Halium per consentire lo sfruttamento della caratteristiche offerte dall'hardware del telefono, come l'accelerazione grafica.

Prima di entusiasmarsi per questa possibilità, bisogna però sottolineare come Lindroid non funzioni automaticamente con ogni dispositivo: è necessario che sia stato effettuato il rooting per ottenere pieno accesso all'apparecchio stesso, operazione che ovviamente invalida la garanzia.

Inoltre, è necessario applicare delle patch all'Android Open Source Project. Insomma, al momento l'utilizzo di Lindroid non è propriamente alla portata di tutti.

Per il futuro, però, lo sviluppatore Erfan Abdi promette di offrire una soluzione per consentire l'installazione di Lindroid su qualsiasi dispositivo sia già stato praticato il rooting con un solo clic appoggiandosi a Magisk, un software scritto per consentire di operare varie personalizzazioni sui dispositivi Android.

Tramite Lindroid si possono installare le distribuzioni supportate, tra cui ci sono anche quelle sviluppate con un'attenzione alla compatibilità verso i dispositivi mobili, come Ubuntu Touch e Droidian; ed è inoltre disponibile il supporto a un monitor esterno, da usare come schermo secondario per il dispositivo Android.

Lindroid è un'applicazione open source disponibile su GitHub; come abbiamo già suggerito, richiede una certa esperienza per essere utilizzata.