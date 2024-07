Logitech pensa al “mouse eterno”, in abbonamento

Durerà una vita e riceverà aggiornamenti software continui, ovviamente a pagamento.

Al timone di Logitech da meno di un anno, Hanneke Faber in un'intervista a The Verge ha rivelato le idee che intende mettere in atto per rilanciare la crescita dell'azienda di cui è CEO, e una in particolare è decisamente peculiare.

L'ha battezzata mouse eterno (forever mouse) perché è così che l'ingegnere irlandese che gliel'ha sottoposta l'ha presentata: un mouse in grado di durare per sempre, senza dover essere mai cambiato.

Le periferiche (mouse, tastiere, webcam, altoparlanti e via di seguito) sono il cuore dell'attività di Logitech, i cui prodotti sono generalmente apprezzati dagli utenti; un "mouse eterno" - viene da pensare - sarà un mouse praticamente indistruttibile.

È così, e non è cosi. Il forever mouse - ha spiegato il tecnico che l'ha ideato - va considerato come un orologio; anzi, un orologio di lusso. Come non si compra un orologio avendo già in mente l'idea di sostituirlo in tempi magari nemmeno troppo remoti, così il mouse eterno viene comprato con l'idea di acquistare una periferica che durerà quanto l'utente, e ciò perché si tratta di un prodotto «di qualità fantastica, ben progettato e integrato con il software».

Ecco, il software è il punto importante. È vero - spiega Hanneke Faber - che il prototipo di mouse eterno è «un po' più pesante» di un mouse tradizionale, ma non è questa la sua caratteristica veramente vitale.

Essa invece è costituita dal mondo di software e servizi aggiornati continuamente», una peculiarità che Faber definisce «bellissima».

Il mouse, insomma, dura per sempre non solo perché è robusto (condizione necessaria) ma perché offre aggiornamenti continui per il proprio software, aggiornamenti che vengono ovviamente distribuiti a pagamento: per usare il mouse eterno serve insomma un abbonamento.

Va da sé che ancora non si parla di cifre: il prodotto è ancora di là da venire. L'ipotesi che possa costare una cifra generalmente ritenuta spropositata per un mouse - l'intervistatore ipotizza 200 dollari - non è assolutamente errata: per Hanneke Faber, infatti, bisogna pensare al forever mouse «come a un Rolex».

«È come un Rolex ma, dato che sappiamo che la tecnologia che adoperiamo cambia, non sarà come un Rolex nel senso che non dovrà mai cambiare. Ci sono cose che vanno sostituite, ma dobbiamo sostituire anche l'hardware? Non ne sono così sicura. Ovviamente dovremo capire quale sia il modello di business. Non siamo ancora pronti per il mouse eterno, ma l'idea mi incuriosisce» ha dichiarato la CEO di Logitech, confermando l'idea dell'abbonamento da sottoscrivere per ricevere gli aggiornamenti software.

«Ma è un mouse» ribatte l'intervistatore. «Sì, ma è magnifico» risponde Faber, che si dichiara anche «scioccata» dal fatto che in media un utente spenda appena 26 dollari per mouse e tastiera, un prezzo «bassissimo» per qualcosa che «si usa tutti giorni». Molto meglio cambiare prospettiva: «Bisogna immaginarlo come un mouse tempestato di diamanti».

Non possiamo sapere se e quando il mouse eterno arriverà davvero sul mercato ma il dubbio che legare il rilancio di Logitech a un mouse super-costoso e in abbonamento (un piano che sembrerebbe partorito da HP) non sia un'idea geniale è piuttosto consistente.