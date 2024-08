Diablo ora si gioca direttamente dal browser

Grazie a Diabloweb il venerabile gioco di Blizzard è disponibile online.

Diablo all'interno di Firefox sotto Linux.

Le raccolte dell'Internet Archive hanno dimostrato che i software con ormai qualche anno sulle spalle possono in tutta tranquillità essere oggi eseguiti all'interno del browser, consentendo così agli utenti odierni di sperimentare i vecchi giochi per DOS, quelli del Commodore 64 ma anche programmi come Windows 3.1.

Su questa linea si muove Diabloweb, un progetto disponibile su GitHub e che consente di giocare al primo Diablo, il capostipite della serie di videogiochi prodotta da Blizzard, per l'appunto nel browser.

Utilizzarlo è molto semplice, ma ha un prerequisito: è necessario dimostrare di possedere una copia originale del gioco caricando il file DIABDAT.MPQ prima che l'emulatore si avvii.

Il motivo è ovvio: l'autore intende evitare una citazione da Blizzard per violazione per copyright. Inoltre, ottemperare non è troppo difficile: se si fatica a recuperare gli originali dischi di installazione acquistati nel 1996, quando Diablo era una novità assoluta, ci si può rivolgere a GOG, dove il gioco è ancora in vendita a prezzo contenuto (e spesso sono previste delle offerte speciali).

In alternativa è anche possibile non caricare alcun file ma limitarsi ad adoperare la versione shareware, disponibile direttamente tramite Diabloweb: bisogna tenere presente però che essa impone diverse limitazioni al giocatore, è pertanto ovviamente è indicata più che altro per chi voglia solo farsi un'idea del gioco.

Una volta scelta la modalità - upload del file necessario o shareware - si può iniziare a giocare fino a completare il gioco: poiché però ciò richiede un certo tempo, Diabloweb consente anche di operare salvataggi, da scaricare sul proprio PC e poi caricare al momento della nuova sessione di gioco.