Smartphone, patentino obbligatorio per i giovani

Il PD piemontese propone di rendere obbligatorio in tutta Italia il patentino per l’uso dello smartphone da parte dei più giovani.

Nel 2018 la Regione Piemonte, per iniziativa del consigliere regionale del PD Domenico Rossi, ha approvato una legge regionale per il contrasto del cyberbullismo.

La legge prevede, fra le altre cose, un "patentino" per i minori per l'uso dello smartphone con corsi da tenere nelle scuole con fondi ad hoc.

Corsi non solo di uso pratico ma anche sui rischi, spesso anche legali, civili e penali, connessi all'uso del cellulare come anche di truffe e con nozioni ed esempi di educazione civica applicata negli ambienti virtuali.

Il corso per il patentino per lo smartphone, anche se non obbligatorio, ha visto la partecipazione di molti studenti piemontesi e il coinvolgimento di molti insegnanti e psicologi e operatori delle forze dell'ordine.

Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia a maggioranza di centrodestra ha adottato un patentino analogo.

Ora Rossi, diventato nel frattempo segretario regionale del PD piemontese, propone di rende obbligatoria la patente per lo smartphone a livello nazionale come una terza via fra chi ne propone addirittura la messa al bando prima dei 16 anni e chi lascerebbe le cose come ora.

Fa l'esempio del patentino per il ciclomotore per i giovani, un tempo inesistente ma oggi obbligatorio ed entrato a far parte della realtà dei più giovani.