Microsoft uccide i visori Hololens per la realtà virtuale

Non è passato molto tempo da quando il cosiddetto metaverso sembrava destinato a diventare il nuovo paradigma destinato a conquistare sia l'informatica in senso tradizionale che il settore dell'intrattenimento.

Oggi, però, praticamente non se ne parla più ed è quasi triste vedere come il gruppo di cui fa parte Facebook abbia cambiato il proprio nome in Meta giusto un attimo prima che del metaverso non importasse più niente a nessuno.

Microsoft non ha mai creduto davvero nelle possibilità di questa idea, se non per il settore dei videogiochi, ma aveva comunque provato a far sentire la propria presenza nel settore con i visori per la realtà virtuale Hololens.

Che tutto ciò faccia ormai parte del passato - la novità del momento su cui concentrarsi è, dopotutto, l'Intelligenza Artificiale - lo dimostra la dismissione proprio di Hololens 2 senza che ci sia all'orizzonte un successore.

Microsoft ha confermato che non saranno più prodotti nuovi dispositivi, anche se il supporto a quelli già esistenti e venduti continuerà per il prossimo futuro, secondo i piani originari, con il rilascio di aggiornamenti riguardanti problemi di sicurezza e bug.

Per la precisione, la versione originale di Hololens sarà supportata solo fino al 10 dicembre 2024; Hololens 2 sarà invece supportato fino al 31 dicembre 2027.

È pur vero che la mancanza di un annuncio per un eventuale Hololens 3 non significa necessariamente che esso non arriverà mai; tuttavia, lo scarso interesse raccolto dalle prime due versioni e la constatazione come il momento di gloria della realtà virtuale sia (nuovamente) trascorso lasciano pensare che per questa serie di prodotti non ci sia alcun futuro.