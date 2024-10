AMD e Intel si alleano per il futuro di x86

Insieme contrasteranno l'avanzata di ARM e RISC-V.

L'avanzata di ARM e RISC-V (quest'ultimo in misura per ora minore) deve cominciare a fare davvero paura a Intel e AMD se le due rivali hanno deciso di mettersi d'accordo per garantire il futuro dell'architettura x86.

Come ha spiegato Pat Gelsinger, CEO di Intel, la frammentazione su diversi fronti (come la sicurezza) causata dalle differenti scelte di Intel e AMD «non ha fatto bene al nostro ecosistema», lasciando campo aperto per i concorrenti, come dimostra la presenza di chip ARM in smartphone, dispositivi della IoT ma anche sempre più computer e componenti per datacenter.

Così Intel e AMD - insieme a tutta una serie di partner come Google, Microsoft, Lenovo, Meta, Oracle, RedHat, Dell, Broadcom - hanno dato vita al x86 Ecosystem Advisory Group, con lo scopo di guidare lo sviluppo di questa ormai veneranda architettura.

«Ci sono miliardi di chip ARM nel mondo e, in un certo senso, li considero gli obiettivi che x86 dovrà prendere di mira» ha spiegato ancora Gelsinger in un'intervista a Forbes.

I prodotti x86 sviluppati sotto la guida dell'Advisory Group dovranno garantire coerenza e compatibilità tra loro, indipendentemente dal produttore; quest'obiettivo si raggiungerà anche attraverso lo sviluppo di un set di istruzioni e di interfacce unificati.