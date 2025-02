Microsoft, pietra tombale sulla realtà virtuale

Lo sviluppo dei visori Hololens è cessato definitivamente.

15-02-2025

Foto di Azminsultana

Microsoft aveva già cessato la produzione dei visori per la realtà virtuale/aumentata Hololens lo scorso ottobre, ma allora lo spiraglio per una nuova versione non pareva essersi chiuso definitivamente.

Invece, ora l'azienda ha annunciato che il progetto Hololens è definitivamente chiuso: Microsoft preferisce concentrarsi sulle tecnologie più promettenti (o di moda attualmente) ossia quelle legate allo sviluppo di IA.

Lo sviluppo della versione di Hololens creata per l'esercito americano resterà in vita, ma ceduta ad Anduril e, a questo punto, a credere nella realtà virtuale restano solo Meta (che però perde 10 miliardi di dollari l'anno in questo settore) e Apple, il cui visore Vision Pro non si è comportato particolarmente bene sul mercato.