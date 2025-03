La logica degli imperi

Cassandra Crossing/ Aspettarsi l'inevitabile è un grande esercizio per la sopravvivenza. Ed è anche l'unica strada verso una futura, ancorché remotissima, possibilità di cambiare le cose.

Nell'era delle post-verità è necessario ragionare con attenzione. Il flusso di notizie a cui noi tutti siamo sovra-esposti rende difficile, e la cosa è voluta, percepire i pochi fatti importanti in mezzo a tanti dettagli, tante notizie, tanto rumore spacciato per comunicazione.

Non dimentichiamo che il flusso di fake news è uno dei maggiori mezzi con cui si attua il controllo sociale su base individuale. Non vi siete già scordati di Cambridge Analytica, vero?

È quindi utile allontanarsi dalla questione come in uno zoom cosmico all'indietro - e Cassandra compie spesso questo esercizio. E non si tratta di compiere un allontanamento solo spaziale, ma anche e soprattutto nell'Infosfera e nel tempo.

È utile infatti analizzare una situazione che si vuole comprendere lavorando a grandi linee e cercando fatti e artefatti con le stesse caratteristiche, anche lontani nel tempo, anche lontani nell'Infosfera.

Lo zoom indietro nella dimensione tempo lo si può compiere semplicemente accedendo a fonti storiche, sia testi contemporanei di storia, sia documenti del passato. Lo zoom indietro nell'Infosfera lo si può compiere passando da fonti documentali oggettive a fonti teoriche o speculative, fino ad arrivare a opere di fantasia.

Persino i 24 incorruttibili lettori avranno qualche perplessità in merito a quanto sopra; bene, sappiate che il lavoro di profetessa richiede strane cose, e utilizza strani metodi e strani strumenti.

Pensate a come il dottor Watson descriveva il modo di lavorare di Sherlock Holmes, dopo il loro primo incontro in Uno studio in Rosso. Per lui era un'eresia, una cosa inutile e priva di senso; eppure nei 4 romanzi e nei 56 racconti del "canone" si rivelò funzionante meglio di qualsiasi altro.

Il problema che Cassandra mette sul piatto oggi è in realtà semplice, anche perché aveva già cominciato a occuparsene in una lontana esternazione del 2010 dal titolo quasi identico a questo, La logica dell'impero.

Laggiù si ragionava della situazione italiana, paragonandola a un romanzo di fantascienza del solito Heinlein, in cui veniva raccontato come una società capitalistica e apparentemente giusta perdesse rapidamente queste caratteristiche - che sono evidentemente degli orpelli, delle sovrastrutture - e si trasformasse in una società schiavista appena le condizioni di opulenza divenivano situazioni sociali dure e competitive.

Oggi lo stesso tipo di ragionamento lo si può applicare alla logica con cui i tre imperi esistenti (attualmente e nel prossimo futuro), Federazione Russa, Stati Uniti d'America e Repubblica Popolare Cinese, si muoveranno nel mondo. 3, come 1984, è un numero che turba alcuni, a cui saranno certo venute in mente Eurasia, Estasia e Oceania. Per coloro la lettura può anche terminare qui.

Per gli altri invece merita semplicemente aggiungere ed enunciare che il mondo di oggi, al netto della propaganda dei media e delle fake news che inquinano l'Infosfera, è evidentemente ormai tripartito. Lo è al di là di ogni ragionevole dubbio, ed è destinato a restarlo a lungo.

Che i rimasugli del pianeta - inclusi quegli stati che oggi si illudono di essere un'Unione Europea - verranno più o meno rapidamente, più o meno completamente, assorbiti da uno dei tre imperi, con la conseguente morte di qualsiasi democrazia sostanziale.

Che i problemi del Pianeta, di cui nessuno si occuperà più se non per trarne vantaggio, renderanno una situazione dura ancora più dura. E che il mondo diverrà quello che i cittadini - troppo impegnati ad autopromuoversi sui social, troppo convinti di vivere in una democrazia e addirittura di avere dei diritti - hanno lasciato che diventasse, disinteressandosene completamente. Buona fortuna.