Windows blocca gli aggiornamenti del BIOS nei Thinkpad

Gli utenti di Lenovo ThinkPad stanno affrontando un problema inaspettato che sta causando non pochi grattacapi: una modifica a Windows sta bloccando gli aggiornamenti del BIOS su questi dispositivi.

Tale modifica è stata di recente introdotta da Microsoft nelle ultime versioni di Windows 11 e Windows 10 per motivi di sicurezza ha alterato il modo in cui alcuni file eseguibili vengono gestiti.

Tra i file colpiti c'è WinFlash64.exe, un componente essenziale per aggiornare il BIOS sui laptop Lenovo distribuito insieme alle utility che l'azienda preinstalla sui propri PC. Il risultato? Il processo di aggiornamento fallisce, lasciando gli utenti con messaggi di errore e l'impossibilità di completare l'operazione.

Il problema si manifesta su diverse versioni di Windows, incluse Windows 11 24H2, 23H2 e 22H2, oltre a Windows 10 22H2.

La modifica di Microsoft riguarda la cosiddetta Vulnerable Driver Blocklist, una lista di driver considerati vulnerabili e che il sistema operativo blocca automaticamente per proteggere il dispositivo.

In questo caso, però, il blocco ha etichettato erroneamente il file di aggiornamento del BIOS come una minaccia, impedendone l'esecuzione. Gli utenti che provano ad aggiornare il BIOS tramite l'utility di Lenovo o l'app Lenovo Vantage si trovano davanti a errori come Azione bloccata o Impossibile caricare il driver: è un'esperienza frustrante per chi cerca di mantenere il proprio sistema aggiornato e sicuro.

Attualmente Lenovo consiglia di aggiornare il BIOS tramite Windows Update: la funzionalità integrata in Windows dovrebbe infatti riuscire ad aggirare il problema.

Una volta compiuto l'update alla versione di BIOS 1.61 le cose dovrebbero tornare alla normalità: questa è infatti appena stata rilasciata ed è stata sviluppata appositamente per essere compatibile con le modifiche apportate da Microsoft.

