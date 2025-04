Windows 11, il menu Start cambia faccia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-04-2025] Commenti

Come ha scoperto l'utente di X Phantomofearth, da qualche giorno Microsoft ha iniziato a testare una significativa revisione del menu Start di Windows 11; questa è visibile nelle ultime build di anteprima nei canali Dev e Beta.

L'aggiornamento introduce un'interfaccia più ampia e unificata: essa combina le sezioni Preferiti, Consigliati e Tutto in un unico layout, eliminando la necessità di passare tra viste separate.

La nuova struttura posiziona l'elenco completo delle applicazioni installate al di sotto delle app preferite e dei suggerimenti. Inoltre, ora è possibile disabilitare la sezione Consigliati, che mostra file recenti e app suggerite, rispondendo a una richiesta frequente degli utenti. Questa funzionalità è controllata tramite un pulsante nelle Impostazioni; disattivandola, il menu Start mostra solo le app preferite e l'elenco completo delle applicazioni.

La sezione Tutto offre ora tre opzioni di visualizzazione: una griglia alfabetica, un elenco alfabetico (simile all'attuale impostazione di Windows 11) e una disposizione per categorie: in quest'ultima le applicazioni vengono automaticamente raggruppate in base a tipi come "Utilità e strumenti" o "Produttività". Questa categorizzazione è gestita da algoritmi interni di Microsoft, senza possibilità di personalizzazione diretta da parte dell'utente.

Sebbene già presente nelle versioni di sviluppo di Windows 11, il nuovo menu Start non è immediatamente utilizzabile. Per attivarlo è necessario adoperare lo strumento ViveTool, che si usa da linea di comando.

Esso non richiede installazione: una volta scaricato, è necessario aprire un prompt dei comandi nella cartella in cui è presente il file ViveTool.exe e dare il seguente comando:

vivetool /enable /id:49402389,49221331,47205210,48433719

Dopo aver dato l'invio, occorre riavviare il sistema affinché i cambiamenti apportati abbiano effetto.

C'è poi un dettaglio importante da tenere presente: al momento in cui scriviamo, una volta attivato il nuovo menu Start, non è più possibile annullare i cambiamenti e tornare al menu standard, che però a questo punto evidentemente ha i giorni contati (o al limite i mesi).

Il rilascio ufficiale del nuovo menu Start dovrebbe avvenire contestualmente alla distribuzione del previsto aggiornamento 25H2; questo, sebbene non sia stato ancora annunciato, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.