Wikipedia cede alla IA, ma senza rinunciare agli umani

Wikipedia si piega all'avanzata della IA, anche se afferma di volerlo fare senza eliminare completamente l'elemento umano. Ha infatti varato un piano triennale con l'obiettivo di sfruttare l'IA per semplificare i processi tecnici e rimuovere ostacoli, permettendo agli amministratori, ai moderatori e ai patroller di concentrarsi sul contenuto piuttosto che sulle complessità operative.

La strategia si concentra sull'automazione di attività ripetitive e noiose, come la categorizzazione di articoli, il rilevamento di vandalismi o la gestione di template complessi, lasciando agli umani il compito di creare e valutare i contenuti.

L'AI dovrebbe migliorare l'efficienza in vari modi, per esempio suggerendo modifiche o identificando lacune negli articoli; ma ogni intervento sarà supervisionato dalla community. Questo approccio risponde anche a un'esigenza pratica: con oltre 6 milioni di articoli solo in inglese e con una crescita costante, la mole di lavoro per i volontari ormai è diventata insostenibile senza un supporto tecnologico.

Non tutti i volontari che collaborano con Wikipedia sono convinti che l'introduzione della IA non avrà conseguenze negative: nelle discussioni online alcuni esprimono il timore che l'IA possa essere viziata da bias (dovuti alle fonti su cui è addestrata) e che porti a un pressoché inevitabile "rilassamento" nel controllo da parte degli esseri umani.

L'annuncio arriva proprio in un momento in cui l'uso dell'IA nel settore dei contenuti è sotto scrutinio. Aziende come Duolingo hanno recentemente ridotto il personale a contratto sostituendolo con l'AI, suscitando critiche; proprio in questi giorni, esperimenti come quello su Reddit, dove bot AI hanno manipolato utenti inconsapevoli, hanno evidenziato rischi etici.