L'app per scaricare l'intera Wikipedia (e non solo)

Kiwix permette di effettuare il download in locale delle risorse più utili del web.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-11-2022] Commenti

Nonostante tutte le legittime critiche che si possono muovere al progetto, è innegabile che Wikipedia sia una risorsa preziosa di informazioni su un'infinità di argomenti.

Ovviamente, per poterla consultare è necessario disporre di una connessione a Internet; tuttavia, esiste la possibilità di scaricarne in locale una copia completa per poterla sfruttare anche quando la rete dovesse decidere di comportarsi in maniera capricciosa.

Tale possibilità prendeil nome di Kiwix, che è un'applicazione disponibile per vari sistemi operativi (Windows, Linux, macOS, Android, iOS) e anche come estensione per browser e per Raspberry Pi.

Kiwix, peraltro, non si limita a consentire il download della sola Wikipedia, ma consente di scaricare - sotto forma di file .zim - tutta una serie di risorse pubblicate nel web in moltissime lingue, dal contenuto del Progetto Gutenberg alle conferenze TED.

Kiwix può essere scaricata dal sito ufficiale e non è difficile da usare: richiede solo pazienza (per attendere che i download finiscano) e spazio su disco.

La versione italiana di Wikipedia, per esempio, occupa 20 Gbyte nella versione completa di immagini e 8,21 Gbyte in quella che ne è priva; la versione inglese è più corposa, arrivando a "pesare" rispettivamente 89 Gbyte e 46 Gbyte.

Una volta avviata l'applicazione si aprirà una finestra che, sulla sinistra, mostrerà una barra contenente le opzioni per la ricerca della risorsa desiderata.

Per scaricare il contenuto di un sito - come Wikipedia - occorre semplicemente selezionare Tutti i file dalla barra, quindi scegliere la lingua e infine la categoria (Wikipedia, in questo caso); nella parte destra della finestra appariranno le risorse corrispondenti ai parametri impostati.

A quel punto bisognerà soltanto cliccare il link download posto in corrispondenza della voce che interessa e attendere il completamento.

Il file .zim contenente la risorsa sarà scaricato nella directory predefinita (che è possibile modificare tramite il menu Impostazioni); sarà poi possibile aprirlo sempre tramite Kiwix per consultarlo ed effettuare ricerche all'interno del testo.



I risultati della ricerca per Wikipedia in lingua italiana in Kiwix