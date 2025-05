iOS (e magari anche macOS) salta alla versione 26

Apple avrebbe deciso di rivoluzionare la numerazione di tutti i suoi sistemi.

Secondo quanto riporta Bloomberg, Apple si starebbe preparando a un cambiamento nella sua strategia di denominazione dei sistemi operativi, annunciando che il prossimo aggiornamento per iPhone non sarà iOS 19, ma iOS 26.

Microsoft a metà anni ‘90 passò da Windows 3.1 non a Windows 4.0 ma a Windows 95, con una decisione quasi dell'ultimo momento, prediligendo l'anno al numero di versione (mantenendo lo schema fino al lancio di Windows XP). Ora Apple farà una cosa simile. Questo nuovo approccio sarà svelato al WWDC 2025, in programma per il 9 giugno.

A quanto pare, la decisione di passare a iOS 26 si applicherà a tutti i sistemi operativi Apple, introducendo iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 e visionOS 26. L'obiettivo è creare maggiore coerenza tra le piattaforme, evitando numeri di versione disallineati, e riflettere un rinnovamento del design ispirato a visionOS, che porterà un'estetica unificata su tutti i dispositivi Apple.

La scelta di iOS 26, anziché iOS 25, come ci si aspetterebbe considerando l'anno in corso, ha suscitato curiosità. Apple avrebbe optato per il numero dell'anno successivo muovendosi in linea con le strategie di marketing automobilistico, dove i modelli del 2026 vengono lanciati alla fine del 2025. Ciò ha portato a speculazioni su un possibile cambiamento anche nei nomi degli iPhone: magari il prossimo modello si chiamerà non iPhone 17, ma iPhone 26.