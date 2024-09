Apple svela i nuovi iPhone 16 con chip A18 e Apple Intelligence

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-09-2024] Commenti

Come ormai da alcuni anni capita ogni settembre Apple ha ha presentato la nuova linea di iPhone 16, composta dal modello base - noto semplicemente come iPhone 16, per l'appunto, con schermo da 6,1 pollici - nonché dai fratelli maggiori iPhone 16 Plus, con schermo da 6,7 pollici, iPhone Pro (6,3 pollici) e iPhone Pro Max (6,9 pollici).

Le novità principali del rinnovamento di quest'anno del melafonino riguardano il design esterno, che presenta una nuova disposizione verticale delle fotocamere posteriori e, naturalmente, un'iniezione di intelligenza artificiale, che l'azienda di Cupertino ha ribattezzato Apple Intelligence già con il lancio di macOS Sequoia.

Le fotocamere, oltre alla riorganizzazione della disposizione degli obiettivi, supportano la registrazione di video spaziali, ossia adatti a essere rivisti tramite il visore Appel Vision Pro, e godono ora di uno speciale pulsante di controllo (il Camera Control button).

Con una pressione del pulsante, l'app della fotocamera si apre e poiché il pulsante stesso è sensibile al tocco, consente di eseguire diverse operazioni: un tocco leggero consente di mettere a fuoco il soggetto, mentre una pressione completa permette di scattare la fotografia.

Per registrare un video, poi, occorre una pressione prolungata, mentre la regolazione delle varie impostazioni (per esempio lo zoom) può essere eseguita facendo scorrere un dito sul pulsante.

A livello tecnico, l'iPhone 16 è dotato del nuovo chip A18, che - spiega Apple - offre prestazioni significativamente migliorate, specialmente per quanto riguarda il gaming, grazie al supporto per l'accelerazione hardware del ray tracing.

Il motore neurale del chip è stato migliorato rispetto a quello presente nel chip A17 e ora è due volte più veloce nelle operazioni di machine learning. Ciò si traduce in una maggiore potenza a disposizione della citata Apple Intelligence.

Siri è sempre l'interfaccia che consente all'utente di adoperare l'intelligenza artificiale creata da Apple: ora l'assistente è in grado di capire meglio il linguaggio naturale e il contesto in cui le parole vengono pronunciate.

Per quanto riguarda il corpo dello smartphone, l'iPhone 16 è costruito con lo stesso tipo di alluminio impiegato in campo aerospaziale, mentre lo schermo vetroceramico è il 50% più resistente - sempre in base a quanto ha raccontato Apple - rispetto allo schermo dell'iPhone 15.

La batteria è stata potenziata. In collaborazione con le funzionalità di ottimizzazione dei consumi energetici di iOS 18 offre fino a 22 ore di riproduzione video in local, 18 ore di riproduzione video in streaming e 80 ore di riproduzione audio con una sola carica.

L'iPhone 16 è inoltre il primo iPhone a supportare Wi-Fi 7, che promette velocità sino a 5 Gbit/s; in Stati Uniti e Canada, inoltre, consente di inviare messaggi via satellite nelle zone non coperte dalle reti di telefonia cellulare.

I preordini per questa generazione di iPhone si apriranno il prossimo 20 settembre, con un prezzo base di 979 euro per l'iPhone 16, 1.129 euro per l'iPhone 16 Plus, 1.239 euro per l'iPhone 16 Pro e 1.489 euro per l'iPhone 16 Pro Max.