Windows 11: Adaptive Energy Saver prolunga la durata della batteria senza sacrificare lo schermo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2025] Commenti (1)

Foto di Surface

Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità per Windows 11 che promette di estendere significativamente la durata della batteria dei laptop: Adaptive Energy Saver. Introdotta in anteprima nella Build 27898 del Canary Channel, questa modalità di risparmio energetico intelligente si attiva e disattiva automaticamente in base al carico di lavoro del dispositivo, senza compromettere la luminosità dello schermo. Il tradizionale Energy Saver, precedentemente noto come Battery Saver, si attiva solo quando la batteria scende sotto una certa percentuale; Adaptive Energy Saver invece monitora in tempo reale lo stato di alimentazione e l'attività del sistema e offre un approccio più dinamico per ottimizzare l'autonomia senza sacrificare l'esperienza utente; o almeno questo è quanto promette.

L'attuale modalità Energy Saver di Windows 11 è disponibile sia per laptop che per desktop; essa riduce il consumo energetico attraverso misure come la diminuzione della luminosità dello schermo del 30% (personalizzabile), la limitazione della potenza a disposizione di CPU e GPU, la sospensione delle attività in background e delle app, e la pausa della sincronizzazione di applicazioni Microsoft come OneDrive, OneNote e Phone Link. Blocca inoltre gli aggiornamenti non critici di Windows. Il sistema funziona ma questa modalità può risultare invadente, poiché la riduzione della luminosità e le restrizioni sulle prestazioni possono interrompere il flusso di lavoro.

Adaptive Energy Saver punta a risolvere questo problema: evita di modificare la luminosità dello schermo e si attiva solo durante attività a basso consumo, come la navigazione web leggera o l'uso di Blocco Note; si disattiva automaticamente durante compiti intensivi come il gaming o l'editing video. La funzione è disponibile solo per dispositivi con batteria come laptop, tablet e console portatili. E' una funzione opzionale e può essere abilitata manualmente tramite Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria, selezionando l'opzione Adattiva dal menu a tendina di Energy Saver.

Secondo le indiscrezioni, Adaptive Energy Saver potrebbe estendere l'autonomia del laptop di un ulteriore 4-10% rispetto ai sistemi tradizionali, rendendo l'impatto non indifferente per gli utenti in mobilità. in un post sul blog ufficiale Microsoft definisce questo approccio "invisibile": mira a ridurre il bisogno di interventi manuali e affronta il problema comune degli utenti che dimenticano di attivare il risparmio energetico fino a quando la batteria non è già in esaurimento.

La modalità è attualmente in fase di test nel Canary Channel. Una distribuzione più ampia è prevista entro la fine del 2025 con l'aggiornamento 25H2: lo stesso includerà anche la funzione di autoriparazione Quick Machine Recovery.