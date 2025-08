Microsoft lancia le Crocs di Windows XP con Bliss, Clippy e MSN: nostalgia ai tuoi piedi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-08-2025] Commenti (1)

Immagine: Microsoft

Microsoft ha annunciato un'originale collaborazione con Crocs per celebrare il suo cinquantesimo compleanno, lanciando un'edizione limitata di Crocs ispirate a Windows XP. Queste calzature, decorate con l'iconico wallpaper Bliss di Windows XP - la celebre collina verde sotto un cielo azzurro con nuvole - rappresentano un omaggio nostalgico a un sistema operativo ancora presente sullo 0,43% dei PC mondiali, secondo i dati di StatCounter.

Disponibili inizialmente per i dipendenti Microsoft tramite preordine, le Crocs saranno presto in vendita in tutto il mondo a un prezzo di 80 dollari (circa 75 euro), accompagnate da una borsa con coulisse a tema Bliss e sei Jibbitz, ciondoli decorativi che celebrano icone Microsoft come Clippy, il logo di Internet Explorer e MSN.

La tomaia in gomma delle Crocs a tema Windows XP riproduce fedelmente il wallpaper Bliss, una fotografia scattata da Charles O'Rear in California, poi acquisita da Microsoft come immagine predefinita per milioni di utenti. Considerata una delle foto più viste al mondo proprio perché usata come sfondo del desktop, Bliss è diventata una sorta di simbolo. I Jibbitz inclusi, poi, aggiungono un tocco di amarcord con riferimenti a Clippy, l'assistente animato di Office, il cursore del mouse, il logo MSN e l'icona di Internet Explorer, evocando i primi anni 2000.

L'iniziativa si inserisce in una serie di celebrazioni per il 50° anniversario di Microsoft, che includono prodotti esclusivi come il Surface Laptop 7 50th Anniversary Edition, con dettagli dorati e il logo Microsoft del 1975, lanciato lo scorso aprile e messo a disposizione in appena 50 esemplari per i dipendenti dell'azienda o per i vincitori di appositi concorsi. A differenza del laptop, le Crocs saranno invece vendute al pubblico in quantità limitate. La collaborazione con Crocs non è peraltro una novità per Microsoft, che in passato ha lanciato calzature a tema Minecraft; ma questa è la prima volta che un sistema operativo diventa il protagonista di un prodotto di moda. Il prezzo di 80 dollari, superiore a quello delle Crocs standard, riflette il valore di nicchia del prodotto.

La scelta di richiamare anche Clippy e altri simboli riflette un'operazione di marketing che punta sull'emozione, simile a quella di altri marchi tecnologici che hanno rilanciato icone del passato, come il ritorno di Tamagotchi o i controller Xbox a tema retro.