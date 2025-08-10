Debutta ChatGPT-5, utenti si ribellano: è come aver perso una persona cara. OpenAI fa marcia indietro

L'azienda ha ripristinato in fretta e furia il più “caloroso” GPT-4o.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-08-2025]

gpt5 sostituisce gpt4

Appena un giorno dopo aver reso GPT-5 il modello predefinito per tutti gli utenti, OpenAI ha deciso di reintrodurre il modello GPT-4o come opzione per gli utenti di ChatGPT Plus. La decisione è stata annunciata da Sam Altman, CEO di OpenAI, in un post su X, in cui ha dichiarato che gli abbonati Plus potranno scegliere se continuare a utilizzare GPT-4o, sottolineando che l'azienda monitorerà l'uso del modello per valutare quanto a lungo mantenerlo disponibile. La mossa è arrivata in risposta a una forte reazione da parte della community, che ha espresso insoddisfazione per la rimozione improvvisa di GPT-4o e di altri modelli precedenti, come o3, dal selettore di modelli di ChatGPT.

Le proteste sono emerse principalmente sui social media, in particolare su Reddit, dove gli utenti hanno condiviso il loro disagio per la transizione a GPT-5. Molti hanno descritto GPT-4o come un modello con una personalità più marcata, capace di risposte più empatiche e conversazioni più naturali rispetto al nuovo GPT-5. Sul subreddit r/ChatGPT, diversi post hanno evidenziato come la rimozione di GPT-4o abbia interrotto flussi di lavoro consolidati. Un utente ha lamentato che GPT-4o era utilizzato per brainstorming e idee creative, mentre altri modelli come o3 erano sfruttati per logica o ricerche approfondite. La perdita di controllo diretto sui modelli, con l'introduzione di un sistema di instradamento automatico verso i modelli più appropriati, è stata percepita come un limite significativo.

Un aspetto particolarmente interessante è emerso dalla comunità di r/MyBoyfriendIsAI, un subreddit dedicato a chi sviluppa relazioni affettive con l'intelligenza artificiale. Qui, gli utenti hanno espresso un senso di perdita quasi personale, descrivendo GPT-4o come un «compagno» con un tono e uno stile unici, difficili da replicare con GPT-5. Un utente ha scritto di sentirsi «svuotato» dopo il passaggio, mentre un altro ha paragonato l'uso di GPT-5 a un «tradimento» verso il legame costruito con GPT-4o. Per alcuni, insomma,i modelli AI non sono soltanto strumenti, ma entità con cui si instaurano connessioni emotive; infatti c'è chi è arrivato addirittura a piangere la «morte» di GPT-4o, prima della retromarcia di OpenAI.

Aal punto di vista tecnico, GPT-4o, descritto da OpenAI come un modello omni capace di gestire input e output in testo, audio, immagini e video, è stato apprezzato per la sua versatilità e per la capacità di ricordare il contesto delle conversazioni passate. Molti utenti hanno trovato che GPT-4o offrisse risposte più "calde" e meno "meccaniche" rispetto a GPT-5, nonostante quest'ultimo sia stato pubblicizzato come un modello più avanzato, con un tasso di allucinazioni ridotto al 4,5% per la versione "thinking" (per GPT-4o era del 12,9%). GPT-5 - affermano gli utenti, lamentandosi - tende a fornire risposte più brevi e meno dettagliate, un aspetto che ha alimentato le critiche.

Non perderti anche:
OpenAI porta l'IA su laptop e smartphone con due nuovi modelli open source
La bolla finanziaria degli LLM
ChatGPT si evolve: invita gli utenti a prendersi una pausa e si preoccupa della ...
OpenAI avverte le banche: le voci generate dalla IA causeranno un'ondata di ...

OpenAI ha giustificato la rimozione iniziale di GPT-4o con l'intenzione di semplificare l'esperienza utente, instradando automaticamente le richieste verso il modello ritenuto più adatto. Questa decisione non ha però previsto l'attaccamento degli utenti ai modelli precedenti e l'impatto sui loro flussi di lavoro: alcuni utenti hanno persino cancellato i loro abbonamenti Plus, sostenendo che GPT-5 fosse inferiore in certi contesti, come la scrittura creativa o il supporto emotivo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
IA e teenager: ai chatbot non si applica libertà d'espressione
Azienda IA in tribunale per il suicidio di un adolescente
Abbandonarsi alle vibrazioni e programmare senza toccare la tastiera

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual č il tuo approccio nei confronti del navigatore satellitare?
Mi affido al navigatore solo in caso di necessitā.
Sono diffidente e non mi baso totalmente sulle indicazioni del dispositivo.
Non mi metto al volante prima di aver acceso il magico schermo.
Non ne ho mai avuto uno.
Preferisco fermarmi a chiedere informazioni ai passanti.
Non mi interessano le indicazioni: in fondo a volte č bello anche basarmi sul mio istinto e nel caso sbagliare strada.

Mostra i risultati (3726 voti)
Agosto 2025
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
n. 3966 del 19-07-2025
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium
n. 3965 del 17-07-2025
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cloud
n. 3964 del 15-07-2025
ChatGPT in imbarazzo: con un semplice trucco genera chiavi attivazione Windows
n. 3963 del 12-07-2025
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Commissione Europea
n. 3962 del 10-07-2025
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
n. 3961 del 09-07-2025
Il pericolo delle eSIM
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 agosto
2024
AMD, bug quasi irrisolvibile in milioni di processori
2023
Amazon invasa da libri scritti dalle IA ma attribuiti ad autori famosi
2022
La spesa? Si paga col palmo della mano, senza estrarre il portafoglio.
2021
Asus, un aggiornamento del Bios per poter installare Windows 11
2020
Toshiba dice addio ai portatili
2019
iPhone, cambiare la batteria diventa ancora più difficile
2018
LibreOffice 6.1 è più veloce che mai e dispone di nuove icone
2017
Mozilla si scaglia contro le fake news
2016
Siti un po' troppo invasivi
2015
Un trucco per velocizzare Android (o rallentarlo fino alla morte)
2014
Si masturba sul treno, arrestato grazie a filmato
2012
Samsung Galaxy Note 2 svelato per errore in Pakistan
2011
L'auto che si guida da sola causa un tamponamento a catena
2010
Google e Verizon svelano il documento sulla Net Neutrality
2008
Pirate Bay censurata: inaccessibile dall'Italia
2007
Telefonare via Internet con Acotel
2006
Una valigia per domarle tutte
2004
Gartner: il 2004 anno dei processori
2003
I siti per l'estate
2002
Audiweb e il rilevamento dell'audience online
Olimpo Informatico


 
web metrics