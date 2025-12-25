Proteste su Reddit, Mozilla annuncia un kill switch per spegnere completamente la IA di Firefox



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-12-2025]

L'annuncio del nuovo amministratore delegato di Mozilla, Anthony Enzor‑DeMeo, circa la trasformazione di Firefox in un agentic browser ha generato un intenso dibattito. La polemica è esplosa in particolare su Reddit, dove un post intitolato An open letter to Mozilla's new CEO (Una lettera aperta al nuovo AD di Mozilla) ha raccolto rapidamente consenso. L'autore sostiene che Firefox non abbia bisogno di nuove funzioni di intelligenza artificiale ma di maggiore attenzione alle prestazioni, alla stabilità e alle funzionalità essenziali del browser. La lettera critica inoltre la mancanza di ascolto verso la community, sottolineando come molte richieste degli utenti siano rimaste senza risposta.

Il malcontento è stato amplificato dal timore che l'integrazione dell'AI possa diventare obbligatoria o difficilmente disattivabile. La discussione su Reddit ha evidenziato preoccupazioni legate alla privacy, al consumo di risorse e alla possibilità che Firefox perdesse la sua identità di browser orientato al controllo dell'utente. In risposta alle critiche, Mozilla ha rapidamente confermato che tutte le funzionalità AI saranno opzionali e disattivabili. Un portavoce dell'azienda su Reddit ha annunciato l'introduzione di un kill switch globale che permetterà di disattivare completamente ogni componente basato sull'intelligenza artificiale.

Ci sarà insomma un meccanismo unico e centralizzato, progettato per garantire che nessuna funzione AI rimanga attiva in background; la scelta è stata presentata come una risposta diretta alle richieste della community, che chiedeva un controllo totale e non solo la possibilità di disattivare singole funzioni. La conferma è arrivata anche da sviluppatori Mozilla intervenuti in discussioni pubbliche, che hanno ribadito l'impegno a mantenere Firefox un browser orientato alla trasparenza e al controllo dell'utente.

