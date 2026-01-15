Win8DE ricrea l'interfaccia Metro con le live tile. Linux riscopre Windows 8



Se siete utenti di Linux ma per qualche incomprensibile motivo provate nostalgia per l'interfaccia di Windows 8, Win8DE è il progetto che fa per voi: si tratta di una shell per Wayland che riproduce l'esperienza Metro/Modern UI sfruttando le tecnologie grafiche più moderne disponibili su Linux. È bene sottolineare che Win8DE non è un ambiente desktop completo, ma una shell modulare che si appoggia ai compositori Wayland basati su wlroots, come Labwc o Hyprland. Questa scelta permette di mantenere un'architettura leggera, delegando al compositore la gestione del rendering e concentrando la shell sulla ricostruzione dell'interfaccia e delle interazioni tipiche di Windows 8. Il progetto replica elementi chiave dell'esperienza originale: Start Screen a piastrelle, animazioni fluide, logica touch‑first, schermata di blocco animata, OSD dedicati e un menu Start completamente ridisegnato. Le piastrelle sono interattive e supportano aggiornamenti dinamici, riprendendo il comportamento delle Live Tiles introdotte da Microsoft nel 2012.

Il repository GitHub mostra una struttura modulare suddivisa in componenti indipendenti: Win8Start per il menu Start, Win8Lock per la schermata di blocco, Win8OSD per gli overlay di sistema, Win8Running per la gestione delle applicazioni attive, Win8Settings per la configurazione e Win8Wall per la gestione dello sfondo. Ogni modulo è aggiornato frequentemente, con commit recenti che includono correzioni, miglioramenti grafici e nuove funzionalità. La shell supporta un sistema di personalizzazione avanzato, con temi, colori e comportamenti configurabili. È presente anche un motore di scripting basato su Python, che consente di estendere la shell con automazioni e funzioni personalizzate. Questo approccio rende Win8DE non solo una ricostruzione estetica, ma una piattaforma modificabile e adattabile a diversi scenari d'uso.

win8de02

L'adozione di Wayland consente di sfruttare animazioni più fluide e una gestione più efficiente delle superfici grafiche rispetto a X11. La shell utilizza le API wlroots per ottenere prestazioni elevate anche su hardware modesto, mantenendo un comportamento coerente con l'interfaccia originale di Windows 8, inclusa la navigazione ottimizzata per il tocco. Il progetto è distribuito sotto licenza GPL 2.0, con sviluppo attivo e apertura ai contributi della community. La documentazione include script di installazione e istruzioni dettagliate per l'integrazione con diversi compositori Wayland, rendendo l'ambiente accessibile anche a utenti non esperti di configurazioni avanzate di Linux.

Win8DE si distingue da altri progetti di ricostruzione grafica perché non si limita a imitare l'aspetto visivo, ma riproduce anche la logica di interazione originale. La Start Screen è a schermo intero, le animazioni seguono la stessa curva di movimento e gli elementi dell'interfaccia rispondono con tempi e transizioni simili a quelli del sistema Microsoft del 2012. L'interesse verso il progetto è alimentato anche dal fatto che Windows 8 non è più supportato ufficialmente. Win8DE offre quindi un modo per rivivere quell'esperienza in un contesto moderno, con aggiornamenti continui e una base tecnologica più sicura. Per alcuni utenti rappresenta un ponte tra l'estetica Metro e la flessibilità dell'ecosistema Linux. La shell è ancora in fase di sviluppo attivo, con nuove funzionalità in arrivo. Gli ultimi aggiornamenti includono miglioramenti alla ricerca nel menu Start, nuove opzioni di colore per le piastrelle, ottimizzazioni dell'OSD e correzioni per la gestione delle finestre. Il ritmo dei commit suggerisce che il progetto continuerà a evolversi rapidamente nei prossimi mesi.

