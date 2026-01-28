Pinterest licenzia il 15% del personale per lasciare spazio alla IA



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-01-2026]

Una ristrutturazione significativa sta prendendo forma in Pinterest, che ha comunicato l'intenzione di ridurre fino al 15% della propria forza lavoro per «riallocare risorse» verso progetti legati all'intelligenza artificiale. Nella comunicazione ufficiale, la piattaforma ha parlato di necessità di ottimizzare i costi operativi e concentrare gli investimenti sulle tecnologie che ritiene strategiche per la crescita futura. Pinterest prevede di completare i tagli entro la fine del terzo trimestre 2026, quindi entro settembre. La riduzione del personale sarà anche accompagnata da un ridimensionamento degli spazi fisici, con l'obiettivo di adattare la struttura organizzativa a un modello più snello e orientato allo sviluppo di prodotti basati sulla IA.

Alla fine del 2024 Pinterest contava 4.666 dipendenti a tempo pieno; la riduzione del 15% corrisponde quindi a circa 700 posizioni. La società ha specificato che le risorse liberate saranno destinate a ruoli e team focalizzati sull'adozione e l'esecuzione di soluzioni di intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai prodotti che integrano funzionalità generative e sistemi di raccomandazione avanzati. La riorganizzazione prevede anche una revisione delle priorità interne: Pinterest intende concentrare gli investimenti sui servizi che sfruttano modelli IA per migliorare la personalizzazione dei contenuti, l'analisi delle immagini e l'ottimizzazione delle inserzioni pubblicitarie. L'obiettivo è accelerare l'adozione della IA in tutte le aree chiave della piattaforma.

Il piano di ristrutturazione include una riduzione dei costi immobiliari. Pinterest ha confermato che parte degli uffici verrà dismessa o ridimensionata, in linea con il crescente utilizzo del lavoro ibrido e con la necessità di contenere le spese operative. La scelta di puntare sull'intelligenza artificiale segue una tendenza già osservata in altre grandi aziende tecnologiche, che negli ultimi mesi hanno annunciato tagli al personale accompagnati da investimenti mirati in infrastrutture e competenze legate alla IA. Pinterest ha esplicitamente collegato la riorganizzazione alla volontà di accelerare lo sviluppo di prodotti basati su modelli avanzati, considerati fondamentali per mantenere la competitività nel settore dei social media visivi.

Le reazioni del mercato sono state immediate: nelle ore successive all'annuncio, il titolo Pinterest ha registrato un calo di circa il 3% nelle contrattazioni pre‑market, riflettendo l'incertezza degli investitori rispetto all'impatto a breve termine dei tagli e ai costi di ristrutturazione. Tuttavia, la società ha ribadito che la transizione è necessaria per sostenere la crescita a lungo termine. Il ridimensionamento del personale non riguarda specifici reparti, ma si inserisce in un processo più ampio di «riallineamento delle competenze interne». Pinterest ha dichiarato che i team dedicati alla IA saranno potenziati, mentre le funzioni considerate non essenziali per la nuova strategia verranno ridotte o integrate in altre unità operative.

