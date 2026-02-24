La domanda in calo e gli investimenti necessari hanno spinto la casa automobilistica a concentrarsi sulle ibride plug-in.

Mentre Ferrari ha da poco svelato gli interni del primo modello elettrico, Lamborghini si muove in direzione completamente opposta, cancellando il progetto Lanzador - che avrebbe dovuto portare alla sua prima supercar completamente elettrica - e preferendo concentrarsi gli investimenti sulla tecnologia ibrida plug‑in.

Lanzador era stato presentato nel 2023 come concept ad alte prestazioni, con una potenza superiore ai 1.000 kW e un debutto previsto tra il 2028 e il 2029. La vettura avrebbe rappresentato il primo passo del marchio verso una gamma elettrica, ma l'evoluzione del mercato ha portato a una revisione completa delle priorità. Secondo le dichiarazioni del CEO Stephan Winkelmann, lo sviluppo di un modello full electric comporterebbe costi elevati a fronte di prospettive commerciali insufficienti; in pratica, come egli stesso l'ha definito, «un hobby costoso». La decisione è stata presa dopo un'analisi approfondita delle tendenze globali. Nel segmento delle supercar, la crescita delle immatricolazioni elettriche è risultata inferiore alle attese, con una preferenza dei clienti per soluzioni ibride ad alte prestazioni. Lamborghini ha scelto di concentrare le risorse su una gamma interamente plug‑in entro il 2030, mantenendo i motori termici come parte integrante dell'offerta.

Il prototipo Lanzador aveva già subito uno slittamento nei piani industriali, con un rinvio dal 2028 al 2029. La cancellazione definitiva conferma che il progetto non rientra più nella visione strategica del marchio. La scelta è stata motivata anche dal rischio finanziario associato allo sviluppo di una piattaforma elettrica dedicata, che avrebbe richiesto investimenti miliardari senza garanzie di ritorno. La cancellazione della Lanzador non implica un abbandono definitivo dell'elettrico, ma un rinvio a data da destinarsi. Il marchio continuerà a monitorare l'evoluzione del mercato e delle tecnologie, in particolare per quanto riguarda densità energetica delle batterie, tempi di ricarica e infrastrutture. Questi fattori sono considerati determinanti per valutare la sostenibilità di un modello full electric nel segmento delle supercar.

Dal punto di vista tecnico, la transizione verso l'ibrido plug‑in consente a Lamborghini di mantenere prestazioni elevate riducendo comunque le emissioni. I modelli attuali e futuri integreranno motori elettrici ad alta potenza con unità termiche ottimizzate, sfruttando l'esperienza maturata con le piattaforme già in produzione. L'obiettivo - afferma la casa automobilistica - è garantire continuità nelle caratteristiche dinamiche che definiscono il marchio.