Il transistor dai piedi di balsa

Invece che di silicio è fatto di legno.

Se si vuole creare un transistor, una delle invenzioni fondamentali dell'elettronica moderna e componente di base dei microprocessori, si utilizza un materiale semiconduttore, come il silicio.

Alcuni ricercatori svedesi sono invece riusciti a creare un transistor in legno; anzi, per la precisione in legno di balsa.

Il legno in questione, naturalmente, non è stato adoperato così com'è. Innanzitutto è stato sottoposto a un trattamento per rimuoverne la lignina, lasciando così le fibre di cellulosa e i "canali" in cui precedentemente si trovava la lignina.

In essi è stato inserito uno speciale polimero PEDOT:PSS) grazie al quale è resa possibile la conduttività del legno.

l transistor così ottenuto è in grado di «regolare la corrente elettrica e di funzionare continuativamente al livello di output selezionato»; inoltre può funzionare da interruttore, sebbene operi con un certo ritardo: lo spegnimento richiede circa un secondo (motivo per cui è stato detto, in maniera imprecisa, che il transistor di legno lavora a 1 Hz) e per l'accensione circa cinque secondi.

Ovviamente non ci sono prospettive per la realizzazione di processori di legno capaci di sostituire quelli in silicio; anzi, per essere precisi i ricercatori stessi hanno ammesso: «Abbiamo creato il transistor di legno senza avere in mente alcuna specifica applicazione. L'abbiamo fatto perché eravamo in grado di farlo. È ricerca di base, mostra che si può fare, e speriamo che ispiri ricerche future che portino ad applicazioni pratiche». Tra queste, al momento si ipotizzano applicazioni quali i sensori ambientali o biomedici.