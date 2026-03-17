Nvidia presenta DLSS 5: videogiochi di livello cinematografico grazie alla IA

Il rendering neurale è in grado di gestire dettagli, illuminazione e materiali in tempo reale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2026]

nvidia dlss5
Immagine: Nvidia.

NVIDIA ha presentato ufficialmente l'ultima generazione della sua tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale, DLSS 5, che si sta dimostrando capace di introdurre un modello di «rendering neurale» capace di generare illuminazione e materiali fotorealistici in tempo reale. L'annuncio è avvenuto durante un evento dedicato alle tecnologie RTX e segna il passo più avanzato della piattaforma dal debutto del ray tracing nel 2018.

DLSS 5 introduce un modello neurale addestrato per ricostruire ogni pixel della scena con dati di illuminazione fisicamente accurati, superando l'approccio tradizionale basato su upscaling e generazione di frame. Il sistema non si limita a migliorare la risoluzione percepita, ma interviene direttamente sulla resa dei materiali, sulla diffusione della luce e sulla coerenza temporale delle immagini. Il nuovo modello è stato progettato per sfruttare le GPU della serie GeForce RTX 50, i cui Tensor Core dedicati consentono di eseguire il rendering neurale in tempo reale, mantenendo un un'elevata frequenza dei fotogrammi (frame rate) anche in presenza di path tracing completo. NVIDIA ha dichiarato che l'obiettivo è ridurre ulteriormente il divario tra grafica videoludica e produzioni cinematografiche.

DLSS 5 integra inoltre un sistema avanzato di ricostruzione dei dettagli basato su dati di movimento e profondità, con un algoritmo che analizza più frame consecutivi per generare immagini più stabili. Questo approccio riduce quegli artefatti particolarmente evidenti nelle versioni precedenti durante movimenti rapidi della camera o in presenza di geometrie complesse. La tecnologia introduce anche un nuovo modulo di gestione dei materiali, capace di interpretare proprietà fisiche come rugosità, riflettanza e trasparenza. Il modello neurale utilizza queste informazioni per generare riflessi e rifrazioni più accurati, migliorando la resa di superfici metalliche, vetri e liquidi.

NVIDIA ha confermato che DLSS 5 sarà compatibile con i titoli già integrati nel programma RTX, ma richiederà aggiornamenti specifici da parte degli sviluppatori. Il nuovo SDK introduce API dedicate al neural rendering, che permettono ai motori di gioco di inviare dati aggiuntivi al modello AI, come vettori di movimento più precisi e informazioni sulla struttura della scena. La disponibilità della tecnologia è prevista per l'autunno 2026, con una prima ondata di giochi compatibili già in fase di sviluppo. Tra le dimostrazioni tecniche mostrate, NVIDIA ha evidenziato sequenze con path tracing completo, in cui DLSS 5 ha permesso di mantenere frame rate elevati senza ridurre la qualità dell'illuminazione globale.

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La presentazione ha incluso anche un confronto con le versioni precedenti della tecnologia. Rispetto a DLSS 4.5, il nuovo modello offre una ricostruzione più accurata dei dettagli fini, come texture ad alta frequenza e pattern complessi. La gestione della luce indiretta risulta più stabile, con una riduzione significativa del rumore nelle aree poco illuminate. NVIDIA ha dichiarato che DLSS 5 rappresenta un passo verso un futuro in cui il rendering tradizionale verrà progressivamente affiancato - e in alcuni casi sostituito - da modelli neurali capaci di generare immagini fotorealistiche con un carico computazionale inferiore rispetto ai metodi raster e path tracing convenzionali. L'azienda considera questa tecnologia come una nuova fase nell'evoluzione della grafica in tempo reale, i cui risultati sono visibili nei video che riportiamo qui sotto.

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