Copilot si attribuisce la paternità del codice

Un bug in VS Code rende Copilot co-autore di tutto il codice, anche se non lo si usa. Gli sviluppatori non l'hanno presa bene.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-05-2026]

vscode copilot coautore
Foto di Peter Gombos.

Nei giorni scorsi Microsoft ha attivato - per errore, dice adesso - un'impostazione di Visual Studio Code che attribuiva automaticamente a Copilot la co‑paternità di ogni commit Git, anche quando l'utente non utilizzava alcuna funzione di intelligenza artificiale. La modifica ha generato un'immediata reazione negativa da parte degli sviluppatori, portando Microsoft a ripristinare il comportamento precedente e a definire l'accaduto come un bug. La modifica era stata introdotta attraverso un aggiornamento del parametro git.addAICoAuthor, impostato da "off" a "all". Questo cambiamento ha fatto sì che ogni commit effettuato tramite VS Code includesse automaticamente la dicitura «Co‑authored‑by: Copilot», indipendentemente dal fatto che il codice fosse stato scritto manualmente o che le funzioni AI fossero state disattivate.

Gli sviluppatori hanno segnalato che l'attribuzione compariva anche quando l'impostazione chat.disableAIFeatures (che disattiva le funzionalità di IA nella chat di VS Code) era attiva, e che la linea aggiuntiva veniva inserita dopo la conferma del commit, rendendo impossibile intercettarla o rimuoverla prima della registrazione nella cronologia Git. Alcuni utenti hanno riportato casi in cui commit completamente manuali venivano comunque etichettati come co‑creati da Copilot.

A rendere ancora un po' più sospetta la questione c'è il fatto che l'inserimento della modifica era stato approvato da un ingegnere Microsoft senza note di rilascio né comunicazioni agli utenti. L'assenza di trasparenza ha contribuito a intensificare le critiche, con sviluppatori che hanno definito la modifica invasiva e potenzialmente problematica per i flussi di lavoro professionali. Dmitriy Vasyura, il principale revisore del progetto VS Code coinvolto nella modifica, ha pubblicato un messaggio di scuse, affermando che non vi era «alcuna cattiva intenzione da parte di una malvagia corporazione, ma piuttosto il desiderio di supportare funzionalità che alcuni clienti si aspettano da VS Code riguardo al codice generato dall'IA». Ha aggiunto che il comportamento non avrebbe dovuto attivarsi quando le funzioni IA erano disabilitate.

Microsoft ha confermato che l'attribuzione automatica era il risultato di un bug non rilevato nei test interni. Microsoft ha disattivato la funzione e ha annunciato che nelle prossime versioni l'attribuzione verrà applicata solo quando effettivamente si utilizza Copilot per generare codice, e solo previo consenso esplicito dell'utente. La correzione è quindi stata integrata nella pull request #313931 e sarà distribuita con la release 1.119 di Visual Studio Code. Questa versione ripristinerà l'impostazione predefinita su off e correggerà il problema che causava l'attribuzione anche in assenza di interventi IA.

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La vicenda ha sollevato preoccupazioni anche sul piano legale. Alcuni sviluppatori hanno osservato che considerare co-autore un modello IA potrebbe creare ambiguità sulla titolarità del codice, soprattutto in contesti aziendali con politiche restrittive sull'uso dell'intelligenza artificiale. Qualcuno ha poi ipotizzato che la modifica fosse stata inserita con lo scopo di incrementare artificialmente le metriche di utilizzo di Copilot, anche se Microsoft ha negato qualsiasi intento strategico. Le discussioni pubbliche in proposito su GitHub sono state successivamente chiuse a causa dell'alto volume di commenti.

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