Due schermi in un solo monitor

Philips 24B2D5300 rivoluziona front desk e uffici.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2026]

philips monitor doppio
Immagine: Philips

Philips ha introdotto un monitor con una peculiarità: dispone di due schermi integrati nello stesso chassis, per mostrare contenuti differenti su ciascun lato. Chiamato Philips 24B2D5300, utilizza due pannelli IPS da 23,8 pollici a risoluzione Full HD, montati schiena contro schiena, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il prodotto è già apparso sugli store ufficiali e sarà disponibile da giugno, con un prezzo indicativo di 359 sterline (415 euro) nel Regno Unito.

Il monitor è pensato per reception, sportelli, front desk e ambienti collaborativi, dove operatori e utenti possono visualizzare informazioni diverse senza dover condividere lo stesso schermo. Ogni lato dispone di ingressi dedicati: una porta HDMI 1.4 e una USB‑C 3.2 con supporto video. La configurazione consente di collegare due computer distinti, permettendo a due persone di lavorare contemporaneamente su lati opposti del dispositivo. La struttura bifacciale è accompagnata da una base con rotazione a 180 gradi, utile per presentazioni rapide o per passare il controllo visivo da un lato all'altro.

Il monitor supporta AMD Adaptive Sync e include modalità di visualizzazione avanzate come DualView, che permette di estendere o duplicare il desktop, e SmartView, che divide un singolo input in due sezioni virtuali. Queste funzioni consentono di separare contenuti sensibili da quelli destinati al pubblico. In DualView, i due pannelli funzionano come due display indipendenti, mentre in modalità clone è possibile replicare lo stesso contenuto su entrambi i lati. Il menu OSD Sync permette inoltre di modificare le impostazioni dei due schermi simultaneamente. Philips 24B2D5300 può risultare utile anche in ambito fotografico: il cliente può visualizzare gli scatti in tempo reale dal lato opposto senza interferire con il lavoro del fotografo.

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