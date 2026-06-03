La Steam Deck OLED torna disponibile, ma il prezzo aumenta di quasi il 50%



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-06-2026]

steam deck aumenti
Foto di Georgiy Lyamin.

L'aumento dei prezzi dei componenti colpisce i videogiocatori: Valve ha aumentato in modo significativo i prezzi della console Steam Deck OLED, con incrementi che raggiungono i 300 dollari sul modello da 1 TB, passato da 649 a 949 dollari; la versione da 512 GByte passa invece da 549 a 789 dollari. Allo stesso tempo, il modello LCD, considerato entry level, è stato rimosso dal catalogo. L'hardware non ha subito modifiche: il rialzo è attribuito esclusivamente ai costi dei componenti e alle difficoltà logistiche che stanno interessando l'intero settore.

In Europa, la versione da 512 GB è ora proposta a 779 euro e quella da 1 TB a 919 euro. Valve ha dichiarato che «Steam Deck non è cambiata; questi nuovi prezzi riflettono l'attuale stato dei costi dei componenti e altre sfide logistiche globali», sottolineando che non sono previsti aggiornamenti hardware associati al rincaro. La causa principale dell'aumento è la carenza globale di RAM e memoria flash; la stessa carenza ha già provocato ritardi nella Steam Machine, il nuovo PC compatto di Valve, inizialmente previsto per la prima metà del 2026 e ora rinviato a data da destinarsi.

Il rialzo dei prezzi colloca Steam Deck OLED in una fascia più vicina a quella di altri dispositivi concorrenti. Il modello da 1 TB, a 949 dollari, si avvicina al prezzo della Xbox Ally X, proposto a 899 dollari e dotato di prestazioni comparabili. Nel frattempo, il mercato dei dispositivi portatili da gioco sta registrando aumenti generalizzati: anche altri produttori hanno introdotto rincari legati alla crisi della memoria, con un impatto diretto sulla competitività dei modelli di fascia media.

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