LG e il caso dei monitor che installano a tradimento banner pubblicitari

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026] Commenti

LG ha finalmente rimosso il pop‑up pubblicitario di McAfee dal software LG Monitor App Installer, dopo che numerosi utenti hanno segnalato l'installazione automatica dell'app sui propri PC tramite Windows Update. La vicenda è iniziata quando alcuni monitor LG hanno iniziato a installare in modo silenzioso un'applicazione capace di mostrare annunci all'avvio di Windows, senza alcuna richiesta di consenso, generando preoccupazioni legate alla privacy e all'uso non autorizzato di risorse di sistema. Il software LG Monitor App Installer veniva distribuito insieme ai driver dei monitor attraverso Windows Update. Una volta installato, mostrava pop‑up pubblicitari per una prova gratuita di 30 giorni di McAfee, oltre a promuovere altri software LG come Switch, Calibration Studio, Dual Controller e Channels. Il pop‑up compariva sistematicamente nell'angolo inferiore destro dello schermo a ogni avvio del sistema, rendendo evidente che l'app era stata attivata senza che l'utente ne fosse consapevole.

Il comportamento è stato replicato da test condotti su più sistemi Windows 11. In uno dei casi documentati, un monitor LG UltraGear 3GX900A‑B acquistato per 1.200 dollari ha mostrato il pop‑up "su ogni singolo avvio", con prevalenza di annunci McAfee e occasionali promozioni di software LG. L'installazione automatica dell'app è stata osservata anche su monitor acquistati anni prima, suggerendo che la pratica fosse attiva da tempo e recentemente ampliata. La situazione ha attirato anche l'attenzione di Microsoft, che ha confermato di aver contattato LG per affrontare la questione. Pavan Davuluri, vicepresidente esecutivo per Windows e dispositivi, ha dichiarato: «Abbiamo contattato il team LG e come passo immediato hanno accettato di disabilitare il pop‑up di McAfee dalla loro app. Apprezziamo la collaborazione di LG verso l'obiettivo condiviso di migliorare l'esperienza dei nostri clienti». La rimozione riguarda però esclusivamente l'annuncio McAfee, non l'installazione dell'app in sé.

Dal punto di vista della privacy c'è il fatto che l'app LG Monitor App Installer - individuata su sistemi Windows senza che fosse mostrato alcun prompt o richiesta di autorizzazione - una volta installata disponeva di permessi estesi, tra cui l'accesso a risorse di sistema e la possibilità di raccogliere dati come geolocalizzazione, informazioni sul dispositivo, attività online, contatti, credenziali e transazioni. La distribuzione dell'app tramite Windows Update è stata inoltre confermata da screenshot che mostrano l'installazione automatica del software insieme ai driver del monitor. Alcuni utenti hanno notato che un recente aggiornamento dell'app menzionava McAfee nel changelog, circostanza che potrebbe aver aumentato la frequenza dei pop‑up e portato a un incremento delle segnalazioni.

La vicenda ha evidenziato un problema più ampio: Windows consente alle app UWP dei dispositivi di installarsi automaticamente quando l'utente collega l'hardware al PC, a condizione che non abbia disattivato le impostazioni consigliate e sia connesso al Microsoft Store. La documentazione ufficiale stessa riconosce che l'installazione automatica non mostra notifiche, e che alcuni utenti potrebbero trovare l'esperienza «confusa e frustrante». LG non è peraltro l'unica a essere stata criticata per un comportamento di questo tipo: altri produttori come Razer, Logitech, Asus e Gigabyte hanno distribuito dispositivi che installavano software aggiuntivo senza richiesta esplicita. Tuttavia, nel caso dei monitor LG la pratica è risultata particolarmente controversa, poiché i monitor non richiedono generalmente applicazioni di supporto.

La lista dei monitor che installano automaticamente LG Monitor App Installer include modelli come 34GX900A‑B, 45GX950‑B.AEU, 32GS95UE‑B, 39GX950B, 27GP83B‑B, 27GN800, 32GS95UE‑B e 27GN850‑B. Non è escluso che altri modelli adottino lo stesso comportamento, dato che la pratica è approvata dal sistema di gestione dei dispositivi Windows.