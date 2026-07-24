LG e il caso dei monitor che installano a tradimento banner pubblicitari



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026]

lg popup pubblicitari
Foto di Daniel Romero.

LG ha finalmente rimosso il pop‑up pubblicitario di McAfee dal software LG Monitor App Installer, dopo che numerosi utenti hanno segnalato l'installazione automatica dell'app sui propri PC tramite Windows Update. La vicenda è iniziata quando alcuni monitor LG hanno iniziato a installare in modo silenzioso un'applicazione capace di mostrare annunci all'avvio di Windows, senza alcuna richiesta di consenso, generando preoccupazioni legate alla privacy e all'uso non autorizzato di risorse di sistema. Il software LG Monitor App Installer veniva distribuito insieme ai driver dei monitor attraverso Windows Update. Una volta installato, mostrava pop‑up pubblicitari per una prova gratuita di 30 giorni di McAfee, oltre a promuovere altri software LG come Switch, Calibration Studio, Dual Controller e Channels. Il pop‑up compariva sistematicamente nell'angolo inferiore destro dello schermo a ogni avvio del sistema, rendendo evidente che l'app era stata attivata senza che l'utente ne fosse consapevole.

Il comportamento è stato replicato da test condotti su più sistemi Windows 11. In uno dei casi documentati, un monitor LG UltraGear 3GX900A‑B acquistato per 1.200 dollari ha mostrato il pop‑up "su ogni singolo avvio", con prevalenza di annunci McAfee e occasionali promozioni di software LG. L'installazione automatica dell'app è stata osservata anche su monitor acquistati anni prima, suggerendo che la pratica fosse attiva da tempo e recentemente ampliata. La situazione ha attirato anche l'attenzione di Microsoft, che ha confermato di aver contattato LG per affrontare la questione. Pavan Davuluri, vicepresidente esecutivo per Windows e dispositivi, ha dichiarato: «Abbiamo contattato il team LG e come passo immediato hanno accettato di disabilitare il pop‑up di McAfee dalla loro app. Apprezziamo la collaborazione di LG verso l'obiettivo condiviso di migliorare l'esperienza dei nostri clienti». La rimozione riguarda però esclusivamente l'annuncio McAfee, non l'installazione dell'app in sé.

Dal punto di vista della privacy c'è il fatto che l'app LG Monitor App Installer - individuata su sistemi Windows senza che fosse mostrato alcun prompt o richiesta di autorizzazione - una volta installata disponeva di permessi estesi, tra cui l'accesso a risorse di sistema e la possibilità di raccogliere dati come geolocalizzazione, informazioni sul dispositivo, attività online, contatti, credenziali e transazioni. La distribuzione dell'app tramite Windows Update è stata inoltre confermata da screenshot che mostrano l'installazione automatica del software insieme ai driver del monitor. Alcuni utenti hanno notato che un recente aggiornamento dell'app menzionava McAfee nel changelog, circostanza che potrebbe aver aumentato la frequenza dei pop‑up e portato a un incremento delle segnalazioni.

La vicenda ha evidenziato un problema più ampio: Windows consente alle app UWP dei dispositivi di installarsi automaticamente quando l'utente collega l'hardware al PC, a condizione che non abbia disattivato le impostazioni consigliate e sia connesso al Microsoft Store. La documentazione ufficiale stessa riconosce che l'installazione automatica non mostra notifiche, e che alcuni utenti potrebbero trovare l'esperienza «confusa e frustrante». LG non è peraltro l'unica a essere stata criticata per un comportamento di questo tipo: altri produttori come Razer, Logitech, Asus e Gigabyte hanno distribuito dispositivi che installavano software aggiuntivo senza richiesta esplicita. Tuttavia, nel caso dei monitor LG la pratica è risultata particolarmente controversa, poiché i monitor non richiedono generalmente applicazioni di supporto.

Ti raccomandiamo anche:
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
LG lancia i TV a noleggio, fino a 277 sterline al mese
Texas contro i giganti delle smart TV: con l'ACR sono strumenti di sorveglia...
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si p...

La lista dei monitor che installano automaticamente LG Monitor App Installer include modelli come 34GX900A‑B, 45GX950‑B.AEU, 32GS95UE‑B, 39GX950B, 27GP83B‑B, 27GN800, 32GS95UE‑B e 27GN850‑B. Non è escluso che altri modelli adottino lo stesso comportamento, dato che la pratica è approvata dal sistema di gestione dei dispositivi Windows.

Ti raccomandiamo anche:
LG presenta il microonde con schermo da 27 pollici
Le Smart TV spiano tutto quello che guardi
Da LG un laptop con schermo pieghevole che diventa un tablet
Da LG il frigorifero che si illumina a tempo di musica

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
LG presenta il monitor 16:18 per i fan del multitasking

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Science ha pubblicato una classifica di 10 grandi scoperte avvenute nel 2011. Quale ritieni che sia la più significativa?
Nuovi metodi per la lotta all'AIDS. I trattamenti somministrati alle persone infette da HIV riducono il tasso di trasmissione: si potranno elaborare nuove strategie.
L'origine delle meteoriti. La missione giapponese Hayabusa ha scoperto che le meteoriti che più comunemente cadono sulla Terra provengono da un unico gruppo di asteroidi.
Luce sull'origine dell'uomo. Molte persone hanno ancora tracce di DNA arcaico, frutto di incroci avvenuti nella preistoria.
I meccanismi della fotosintesi. Scienziati giapponesi hanno scoperto la proteina usata dalle piante per separare acqua e ossigeno. Potrebbe aprire la strada per produrre energia pulita.
Gas primordiale. Sono state scoperte delle nubi di gas primordiale, rimaste nelle condizioni in cui si trovavano poco dopo il Big Bang.
Microbioma. I microbi che abitano nel nostro corpo non sono casuali ma appartengono a tre enterotipi, uno dei quali dominante. Conoscerli può aiutare a elaborare strategie personalizzate contro le malattie.
Vaccino contro la malaria. La sperimentazione ha fornito i primi risultati promettenti dopo anni infruttuosi.
Esopianeti. Le scoperte di Kepler hanno scovato dei "fratelli" della Terra che li costringeranno a rivedere le teorie sulla formazione dei pianeti.
Zeoliti sempre più efficienti ed economiche. Le zeoliti sintetiche sono minerali usati come "setacci molecolari" per ottenere la benzina dal petrolio, per purificare l'acqua o l'aria.
Prevenire l'invecchiamento. Eliminare le celle più vecchie, non più in grado di dividersi, si è rivelato un buon metodo per mantenerci sani più a lungo.

Mostra i risultati (5374 voti)
Luglio 2026
n. 4144 del 24-07-2026
Identità digitale facoltativa, l'UE ammette l'iniziativa. Ora tocca ai cittadini raccogliere firme
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 luglio
2025
Murderbot
2024
Imitare non è lecito se l'intento è ingannare
2023
Twitter cambia nome e logo: adesso è X
2022
Robot spezza il dito a un ragazzino durante un torneo di scacchi
2020
''Romance scam'': un arresto e due vittime liberate
2019
Microsoft: Windows 10 è il migliore Windows di sempre
2018
Xiaomi Mi A2 e Mi A2 Lite, chi ha detto che un buon smartphone deve costare tant...
2017
Come violare Facebook con un vecchio numero di telefono
2016
Se il Wi-Fi diventa il nemico del popolo
2015
10 consigli per il backup
2014
Ma chi sono i terroristi?
2013
Telecom Italia taglia le interconnessioni con i provider
2012
Come diventare esperti di sicurezza informatica
2011
Ferrovie dello Stato tra new economy e web 2.0
2010
Il pericolo che viene dal browser
2009
In prova: Logitech Squeezebox Boom (quarta parte)
2008
Il meglio del forum Internet
2007
La biometria di Hitachi va oltre le impronte digitali
2006
Se Murdoch tira la volata a Berlusconi
2004
Proiettili per scrittori: scrivere il Web
2002
Fotografia digitale da professionisti
2001
Windows XP si inguaia con il Senato
Olimpo Informatico


 
web metrics