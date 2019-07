Così Elon Musk collegherà cervello e computer

La discriminazione è più difficile da vedere rispetto al passato, ma c'è sempre. Quale di queste affermazioni ti senti di condividere maggiormente? Le donne spesso sono additate come più pettegole degli uomini e ritenute meno simpatiche. Le donne hanno più difficoltà degli uomini a ricevere il giusto credito quando partecipano a progetti di gruppo. Le donne sono giudicate più severamente degli uomini per il loro aspetto. Le donne in genere ricevono delle proposte economiche più basse degli uomini, a parità di posizione. Le donne sono ritenute non qualificate fino a quando non hanno dato prova di esserlo, agli uomini accade meno spesso. Le donne vengono promosse in base ai risultati, gli uomini (anche) in base al potenziale. Le donne spesso non vengono invitate tanto quanto gli uomini a eventi di socializzazione come le uscite al pub o a vedere le partite.

