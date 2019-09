iOS 13.1 rallenterà gli iPhone XS e precedenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-09-2019] Commenti (1)

Verso la fine del 2017 Apple fu costretta ad ammettere ciò che tutti sospettavano: a mano a mano che le batterie degli iPhone degradano, iOS rallenta gli iPhone riducendone le prestazioni.

La motivazione addotta - evitare che l'usura della batteria abbia conseguenze più gravi del semplice rallentamento, come lo spegnimento improvviso del dispositivo - aveva una sua ragion d'essere, ma la scarsa chiarezza nello spiegare questo fenomeno costò a Apple l'irritazione degli utenti (anche se non la perdita della religiosa fiducia che essi hanno in lei).

La vicenda sembrava essersi ormai conclusa con la restituzione agli utenti della possibilità di disattivare il rallentamento artificiale, ma con il rilascio di iOS 13.1 le polemiche potrebbero rinascere. Questa volta, però, Apple non s'è fatta cogliere impreparata.

In una delle pagine di supporto pubblicate sul sito ufficiale l'azienda della mela ha infatti inserito una lunga spiegazione sul fenomeno che causa il degrado delle batterie, seguita da un'importante precisazione: a partire da iOS 13.1, le prestazioni torneranno dell'iPhone torneranno a essere ridotte se il sistema rileverà una batteria non più al massimo della forma.

In altre parole: Apple riprenderà a rallentare gli iPhone, ma questa volta ha spiegato in anticipo il motivo e le modalità, così che gli utenti non possano lamentarsi.

La funzionalità che causa il rallentamento sarà «sempre attiva» e «automatica» e, stando alla pagina di supporto, riguarderà tutti i modelli di iPhone fino all'iPhone X (in tutte le sue varianti).

Il recente iPhone 11 non è esplicitamente indicato. Ciò può essere dovuto al fatto che quel modello adotta uno speciale sistema di gestione della batteria, che d'altra parte potrebbe comunque includere una funzione per il rallentamento artificiale delle prestazioni in certe condizioni.

Gli utenti di iOS 13.1 potranno fare ben poco, a parte accettare la novità: l'unica soluzione per riportare il loro dispositivo al massimo delle prestazioni sarà la sostituzione della batteria "esausta" con una nuova, avendo però cura di adottare un ricambio originale. Come ormai sappiamo, infatti, usare un rimpiazzo di terze parti causerà l'apparizione di un messaggio d'errore.