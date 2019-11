Iliad prepara l'ingresso nella telefonia fissa

L'operatore francese promette trasparenza e zero costi nascosti.

Mentre i concorrenti si dedicano alle rimodulazioni creative dei piani tariffari - come per esempio l'introduzione delle ricariche "special", con un euro di traffico in meno - Iliad non soltanto su Twitter si fa beffe di loro per bocca del proprio amministratore delegato, ma si prepara ad aggredirli anche su un altro terreno.

Quando si presentò in Italia lanciando piani tariffari estremamente convenienti, l'operatore mobile francese costrinse i maggiori attori a puntare maggiormente sui propri operatori virtuali a basso costo (come Ho, di Vodafone, e Kena Mobile, di TIM). Ora punta a fare lo stesso per le linee fisse.

Lo si apprende da una recente intervista in cui Benedetto Levi, AD di Iliad, ha illustrato quali siano i piani dell'azienda per i prossimi anni.

Innanzitutto, entro il 2024 Iliad prevede di passare dalle 3.100 attuali ad almeno 10.000 (se non 12.000) antenne presenti sul territorio, così da poter fare a meno di appoggiarsi alla reti dei concorrenti.

Poi, sempre entro lo stesso anno, intende entrare nel settore della telefonia fissa con «un'offerta consumer, semplice e trasparente: non siamo interessati al segmento dell'Internet delle cose (IoT) o a quello business per ora».

L'idea però non comprende l'installazione di una propria rete in fibra, soprattutto considerando che Iliad ha «speso 1,2 miliardi per le licenze 5G» e pertanto inizialmente nel prossimo futuro intende continuare a concentrarsi sulla telefonia mobile; i dettagli del piano, comunque, saranno svelati progressivamente nel corso dei prossimi quattro anni.

L'impegno che Iliad promette di mantenere è sempre quello: trasparenza, zero costi nascosti e nessuna rimodulazione. Se rispetterà questi punti, attirerà certamente l'attenzione di molti utenti italiani scontenti di come sono vengono trattati dagli altri operatori.

