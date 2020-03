Il lettore di e-book che è anche un blocco note digitale

Con reMarkable è possibile prendere appunti proprio come si farebbe su carta.

Nel 2017, dalla Norvegia arrivò sul mercato un e-reader decisamente particolare: non si limitava infatti a consentire la lettura degli eBook, ma permetteva anche di scrivere.

Si chiamava reMarkable e, più che un semplice lettore, voleva essere anche una sorta di blocco per appunti digitale che, però, fornisse un'esperienza quanto più possibile vicina alla scrittura su carta.

Ora reMarkable è tornato in una nuova versione - dal non difficile nome di reMarkable 2 - e, naturalmente, include diverse migliorie.

Innanzitutto si presenta come »il tablet più sottile del mondo» con uno spessore inferiore ai 5 millimetri. Poi presenta uno schermo riprogettato «che sembra carta ed offre le stesse sensazioni» realizzato in parte con tecnologia e-ink.

Offre una batteria che dura tre volte più di quella del modello originario, consentendo di arrivare a due settimane d'uso senza necessità di ricarica, e la velocità di risposta è raddoppiata.

Per scrivere si usa un apposito stilo, dotato di una "gomma per cancellare" sull'estremità opposta alla punta, e tutto ciò che viene scritto su reMarkable può poi essere convertito in testo dal software in dotazione.

Le note, i documenti e i libri posso poi essere organizzati direttamente dal dispositivo e, grazie a un plugin per Google Chrome, è possibile usare reMarkable per leggere gli articoli scovati nel web privandoli dei fronzoli (barre, pubblicità e via di seguito).

reMarkable ancora non è in vendita, ma può già essere pre-ordinato; le consegne inizieranno a giugno. Il prezzo dell'offertaq attuale, che comprende lo stilo, la custodia e la spedizione, è di 399 euro.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.