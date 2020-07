Windows 95 gira dentro Minecraft

Si può anche giocare a Doom.

Per chi ha qualche anno sulle spalle e ancora non se n'è reso conto può essere uno shock, ma Windows 95 è ormai a buon diritto un sistema operativo vintage.

Come tale, è oggetto di quanti lo ricordano con un certo affetto nostalgico e, soprattutto, di quanti cercano di farlo funzionare sulle piattaforme e nelle modalità più improbabili.

Per esempio, un paio d'anni fa lo sviluppatore Felix Rieseberg l'ha trasformato in un'app per Windows, Linux e macOS, e prima ancora l'anziano sistema era stato visto girare su un dispositivo Android Wear.

Ora tocca a uno dei videogiochi più popolari del mondo, che per molti è anche una piattaforma in cui creare servizi utili ad aggirare la censura: Minecraft.

È nata infatti una mod per Minecraft chiamata VM Computers che permette di farsi mandare parti di computer da un satellite posto in orbita a un mondo di Minecraft, costruire un computer e avviare Windows 95. E non solo quello.

Per ottenere questo risultato VM Computers si appoggia a VirtualBox, software gratuito e open source per la creazione ed esecuzione di macchine virtuali, che l'utente deve aver installato sul proprio Pc in una versione uguale o successiva alla 6.0.

La mod ha suscitato un certo entusiasmo e vari utenti hanno iniziato a sperimentare con vari tipi di installazione: c'è stato anche chi, oltre a Windows 95, vi ha fatto girare Doom, riuscendo così a giocare a un videogioco dall'interno di un altro videogioco.

Le sperimentazioni, d'altra parte, sono tuttora in corso: è iniziata la gara a chi riesca a utilizzare il sistema o il software più strano o più complesso dentro a ciò che, per i non iniziati, è soltanto un altro videogioco.