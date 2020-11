Lo strano bug che fa dimenticare le password a Windows 10

Per fortuna esiste un modo di aggirarlo.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-11-2020] Commenti

Da qualche tempo - per la precisione dall'apparizione della versione 2004 - Windows 10 ha alcuni problemi di memoria.

Diversi utenti sono in questi mesi incappati in un bug a causa del quale il sistema operativo, dopo ogni riavvio, si dimentica le password che erano state salvate: il problema colpisce moltissime applicazioni di diversi produttori - come Google Chrome o Microsoft Outlook - e fino a oggi non sembrava fosse chiara la sua causa.

Ora Microsoft ha pubblicato una pagina di supporto in cui spiega che la sparizione delle credenziali salvate accade quando «la azioni pianificate nell'Utilità di Pianificazione sono configurate in un certo modo».

In particolare, il problema si verifica sui Pc su cui è installato il software di HP Customer Participation Program, che crea un'azione pianificata (o task) proprio con le caratteristiche adatte a far intervenire il bug.

Una correzione ancora non c'è. Esiste tuttavia un modo per aggirare il problema e, come si può immaginare, esso consiste sostanzialmente nella disattivazione dei task che possono causarlo.

Per avere un elenco delle azioni pianificate da disattivare è sufficiente aprire una PowerShell con permessi di Amministratore: per farlo si può scrivere PowerShell nel menu Start e cliccare sul comando Esegui come Amministratore che appare nella parte di destra della finestra.

Il comando da digitare nella finestra di PowerShell è un po' lungo, per cui è probabilmente una buona idea copiarlo e incollarlo.

Get-ScheduledTask | foreach { If (([xml](Export-ScheduledTask -TaskName $_.TaskName -TaskPath $_.TaskPath)).GetElementsByTagName("LogonType").'#text' -eq "S4U") { $_.TaskName } }

Tale comando restituisce un elenco dei task che causano il bug, che vanno quindi disattivati a uno a uno.

Per farlo è necessario aprire l'Utilità di Pianificazione: è sufficiente iniziare a scrivere task nel menu Start perché Windows la proponga.

A questo punto è necessario far scorrere l'elenco delle azioni pianificate alla ricerca di quelle indicate dal comando inserito poc'anzi in PowerShell. Quando ne viene trovata una, occorre fare clic con il tasto destro su di essa e selezionare l'opzione Disattiva.

Completata l'opera di disattivazione bisogna riavviare il computer. Da quel momento in avanti ogni password inserita potrà essere memorizzata normalmente.