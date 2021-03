Cryptominer di Monero nascosti nell'adblocker: attacchi in aumento

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-03-2021] Commenti (1)

Alla fine di gennaio è stato rilevato un drastico aumento di applicazioni fake che installano miner di criptovaluta Monero sui computer degli utenti, in particolare negli adblocker. Le applicazioni vengono distribuite attraverso siti web dannosi che appaiono tra i risultati di ricerca della vittima.

Secondo gli esperti, potrebbe essere il proseguimento di una campagna dannosa che ha avuto luogo durante l'estate e già era stata segnalata dai membri della community di sicurezza. In quell'occasione, i criminali informatici avevano distribuito i miner nascosti in finti programmi di installazione di un antivirus.

Durante la seconda ondata di attacchi nel 2021, l'installer XMRig ha assunto le sembianze di diverse nuove applicazioni, come gli adblocker AdShield e Netshield e il servizio OpenDNS. Il malware viene distribuito sfruttando i nomi di famose applicazioni legittime per sistemi mobile e tenta di apparire come un'equivalente versione per Windows.

Quando l'utente avvia manualmente il programma, quest'ultimo cambia le impostazioni DNS sul dispositivo in modo che tutti i domini vengano risolti attraverso i server degli attaccanti. Questi server, a loro volta, impediscono agli utenti di accedere a determinati siti antivirus, come Malwarebytes.com. Come payload finale, il pacchetto contiene il famigerato miner open-source XMRig.

Secondo quanto emerso dai dati raccolti fino all'inizio di febbraio 2021, gli attaccanti hanno tentato di installare app fake sui dispositivi di 21.141 utenti. Al culmine della campagna, sono stati attaccati più di 2.500 utenti al giorno, la maggior parte dei quali localizzati in Russia e nella Comunità degli Stati Indipendenti.

Le soluzioni di sicurezza di Kaspersky rilevano le minacce precedentemente descritte con i seguenti nomi:

• Trojan.Win64.Patched.netyyk

• Trojan.Win32.DNSChanger.aaox

• Trojan.Win64.Miner.gen

• HEUR:Trojan.Multi.Miner.gen

Maggiori informazioni sulla campagna di cryptomining e ulteriori raccomandazioni su come disinstallare il miner in caso di infezioni sono disponibili su Securelist.com.