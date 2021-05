Amazon ora accetta anche i contanti

Non serve più la carta di credito per fare acquisti tramite il gigante dell'e-commerce.

C'è stato un tempo in cui Amazon accettava soltanto pagamenti tramite carta di credito (o di debito): non supportava nemmeno sistemi elettronici alternativi ma diffusi (e d'altra parte appartenenti alla concorrenza) come PayPal.

Poi, le cose sono cambiate. Il gigante dell'e-commerce ha introdotto il supporto a modalità come l'addebito diretto SEPA (ma non il bonifico) e ora ha deciso di muoversi in una direzione che molti troveranno sorprendente.

Procedendo in senso esattamente contrario a quanti ritengono che l'inevitabile marcia del futuro porti all'abolizione di monete e banconote, Amazon ha infatti deciso di supportare anche i pagamenti in contanti, e di farlo affidandosi alla rete delle agenzie Western Union.

Come spiegato nelle FAQ ufficiali, quando si fa un acquisto su Amazon è possibile che tra le possibilità offerte per il pagamento ci siano anche i contanti.

In questo caso, concludendo l'ordine si riceve un'email che contiene un codice univoco, collegato all'ordine stesso. Con quel codice è necessario presentarsi in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa (circa 4.300 in Italia) entro le successive 48 ore e pagare: completata l'operazione l'oggetto acquistato sarà spedito e sarà possibile tracciarlo come già si fa.

Il pagamento in contanti tramite Western Union non prevede costi aggiuntivi per chi sceglie questa opzione: l'unica vera limitazione riguarda la necessità di pagare entro 48 ore. Inoltre, ovviamente, nessun prodotto sarà spedito fino a che il pagamento non sarà stato ricevuto.

Bisogna tuttavia tenere presente che tutti gli acquisti sono idonei al pagamento in contanti: restano esclusi, per esempio, i prodotti Amazon Warehouse, le promozioni temporali come le offerte lampo e le offerte top, i prodotti digitali come e gli abbonamenti come Prime, Prime prova gratuita, Prime per studenti, e gli acquisti effettuati con modalità One-Click.

Non è inoltre possibile - come d'altra parte si potrebbe intuire - acquistare in contanti prodotti che prevedano la consegna il giorno successivo: i tempi più lunghi necessari al pagamento e alla registrazione dell'ordine rendono impossibile questa modalità.