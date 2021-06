Il portafogli digitale UE: documenti, password e sistemi di pagamento

Permetterà di accedere ai servizi pubblici e privati in tutta l'Unione Europea.

Secondo quanto riporta il Financial Times, la UE sta lavorando al progetto di un'identità digitale che sarà valida in tutti i Paesi membri dell'Unione.

Oggigiorno diversi Stati hanno un proprio sistema di "identità digitale": in Italia per esempio abbiamo lo SPID, che proprio negli ultimi tempi ha visto aumentare notevolmente il numero di utenti in quanto utilizzato per accedere ai servizi tramite i quali richiedere i "ristori" per le varie occupazioni costrette a sospendere l'attività lavorativa durante il lockdown.

Il portafoglio digitale europeo punta però a essere più ambizioso: sarà un'app tramite la quale accedere a tutti i documenti ufficiali (come la patente o la carta d'identità) anche tramite sistemi biometrici come la scansione della retina o dell'impronta digitale e, in prospettiva, consentirà l'accesso a servizi non soltanto pubblici ma anche privati.

Inoltre, conterrà anche i dettagli utili per effettuare i pagamenti e permetterà di memorizzare al suo interno le password necessarie: potrà quindi essere per esempio adoperato - nelle intenzioni dei suoi proponenti - per pagare una bolletta semplicemente appoggiando il dito sul sensore dello smartphone, o per noleggiare un'auto con la stessa facilità e gli stessi tempi rapidi.

«La nuova identità digitale porgerà a ogni cittadino europeo le chiavi al proprio gemello digitale» commenta Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi.

Chiaramente, tutte queste potenzialità riunite in un unico servizio pongono seri problemi di sicurezza. Breton afferma che il portafogli digitale europeo sarà assolutamente sicuro e sarà strutturato in maniera tale da impedire alle aziende l'accesso ai dati degli utenti per fini che vadano al di là dell'interazione decisa dagli utenti stessi, come il marketing e le attività di profilazione.

I tempi di realizzazione dell'intero sistema prevedibilmente non saranno brevi; inoltre ogni Stato deciderà come implementare la proposta europea, anche se ovviamente all'interno di un quadro di interoperabilità, affinché le operazioni per il cittadino siano del tutto trasparenti all'interno dell'Unione.