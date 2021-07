Pronta la patch per PrintNightmare, da installare subito

La falla è così grave che Microsoft s'è mossa a tempo di record.

È stata abbastanza rapida Microsoft nel rilasciare la patch per PrintNightmare, il bug nello Spooler di Stampa i cui dettagli sono stati rivelati a causa di un equivoco e che affligge tutti i sistemi Windows.

La patch è già in distribuzione attraverso Windows Update e, a causa della gravità della falla, è stata rilasciata anche per Windows 7, che da tempo non è più supportato ma è tuttora abbastanza utilizzato da non poter consentire di ignorarlo.

Si tratta chiaramente di una patch da installare immediatamente, ma gli utenti di alcune versioni di Windows dovranno aspettare: la versione per Windows 10 1607, Windows Server 2012 e Windows Server 2016 non è ancora pronta, anche se l'azienda di Redmond promette che lo sarà a breve.